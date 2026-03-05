Análisis: Temen catástrofe para EU si pierde guerra con Irán

La guerra entre Estados Unidos e Irán pone en riesgo al ejército y a la economía estadunidense, afirmó el analista geopolítico Jiang Xueqin.

El experto en política internacional detalló que Irán se ha preparado 20 años para esta guerra.

Xueqin, quien ha sido parte del equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, insistió que con el cierre del estrecho de Ormuz, Irán destruirá rutas de alimentos e instalaciones desaladoras de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, lo que aumenta el riesgo de que Estados Unidos envíe tropas terrestres a invadir Irán.

Irán está preparado para un guerra de larga duración

Xueqin dijo que mientras EU se enfoca en querer alcanzar una victoria militar, Irán se ha preparado para una prolongada guerra de desgaste económico.

El profesor mencionó que las circunstancias actuales son “una trampa de Irán” tendida a Estados Unidos y a Israel.

Las fuerzas armadas estadunidenses entran a esta guerra con un armamento pesado y anacrónico, muy costoso, dijo el profesor.

Un conflicto muy caro para EU

En la primera semana de campaña, Estados Unidos ya ha tenido que ordenar reabastecer y reforzar el frente con un costo económico muy elevado.

Por su parte, Irán cuenta con numerosos drones suicidas difíciles de detectar que son de bajo costo.

Xueqin calculó que el presidente Trump accederá a enviar tropas terrestres a Irán porque la guerra le proporciona la justificación para decretar una emergencia nacional con la que cancele las elecciones intermedias de noviembre, lo que le permitiría continuar en el cargo y tratar de reelegirse a un tercer mandato.

La cantidad de armas que le quedan a Irán podría ser un factor importante para determinar el curso de la guerra.

El cierre del estrecho de Ormuz, un angosto paso entre Irán y Omán por el que circula una quinta parte del crudo y el gas natural licuado del mundo, ha sido uno de los principales objetivos de Irán, y el tráfico marítimo por esta crucial arteria energética se ha paralizado casi por completo tras los ataques iraníes a seis buques.

*mcam