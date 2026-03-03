Bombardeos alcanzan el aeropuerto de Mehrabad en Teherán | VIDEO

El aeropuerto de Mehrabad, uno de los dos aeropuertos principales de Teherán y dedicado principalmente a vuelos nacionales, fue blanco de bombardeos este martes, según informaron medios iraníes.

La agencia Mehr difundió imágenes en las que se observa una nube de humo gris elevándose desde lo que parece ser una pista de aterrizaje. En su comunicado, calificó la ofensiva como un ataque perpetrado por “terroristas sionistas y estadounidenses” en el oeste de la capital iraní.

Escalada militar

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que Israel continuará atacando con fuerza a Irán y advirtió que el grupo proiraní Hezbolá será golpeado con “una fuerza aún mayor” en el Líbano.

Durante una visita a la base aérea de Palmachim, en el centro de Israel, declaró: “Seguimos atacando a Irán con fuerza. Nuestros pilotos sobrevuelan Irán y Teherán, así como el Líbano. Hezbolá cometió un grave error al atacarnos. Ya hemos respondido con contundencia y responderemos con mayor contundencia”.

Trump descarta diálogo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que ya es “demasiado tarde” para entablar conversaciones con Irán, incluso si Teherán busca un acercamiento. La declaración fue publicada en su red social Truth Social, donde escribió: “Quieren hablar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!’”.

El mensaje llega apenas dos días después de que el propio mandatario asegurara que estaba dispuesto a dialogar con Irán, en medio de los bombardeos estadounidenses e israelíes que, según reportes, habrían causado la muerte de gran parte de la cúpula de la república islámica.

Israel intensifica ofensiva aérea contra Irán

El ejército israelí informó este martes que su fuerza aérea ejecutó una serie de ataques masivos contra infraestructuras del régimen iraní en Teherán, en el cuarto día de la guerra. De acuerdo con un comunicado oficial, la operación estuvo dirigida a objetivos estratégicos de la república islámica.

Medios iraníes confirmaron que entre los blancos alcanzados se encuentra el edificio del organismo encargado de designar al nuevo líder de Irán, lo que representa un golpe político y simbólico de gran relevancia. La acción conjunta de Estados Unidos e Israel apunta directamente a la estructura institucional que define la sucesión en el país, intensificando la crisis sobre el futuro liderazgo iraní.

Con información de AFP.