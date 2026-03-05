España refuta a vocera de la Casa Blanca: “No a la guerra”

Reivindicando su “no a la guerra” pese a las amenazas de Donald Trump, el gobierno español se mantuvo firme y negó “tajantemente” cualquier intención de colaborar militarmente con Estados Unidos, después de que la Casa Blanca anunciara un cambio de posición de España.

Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, a Cadena Ser, reiterando la negativa de permitir a Estados Unidos usar bases españolas para atacar Irán.

Albares respondió así a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien sembró la duda momentos antes al afirmar ayer que “en las últimas horas” España había “acordado cooperar con el ejército estadunidense”.

Nuestra posición sobre el uso de las bases sobre la guerra en Oriente Medio (...) no ha cambiado en absoluto", subrayó Albares.

El presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, fue firme ayer por la mañana en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa en Madrid, cuando señaló: “La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.

No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, agregó.

El martes, Trump había reaccionado irritado ante la decisión española de no permitir el uso de las bases de Rota y Morón, acusando a España de comportarse “terrible” y amenazando con suspender el comercio entre ambos países.

Irán destaca y agradece postura de España

Irán volvió a agradecer ayer a España que se oponga a la guerra y alabó su “conducta responsable”, en un mensaje en X del presidente Masoud Pezeshkian.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, aprovechó que Irán elogió a Sánchez para preguntarse si “eso es estar en el ‘lado correcto’ de la historia”, en un mensaje en la red X.

En Europa, líderes apoyan a España

Los intentos de intimidación de Trump le han valido a Sánchez muestras de apoyo de sus homólogos europeos, como el francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

El martes, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, sentado junto a Donald Trump, permaneció en silencio ante la andanada del estadounidense, algo que causó "sorpresa" a las autoridades españolas, reconoció el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"El canciller se pronunció posteriormente sobre este intercambio", señaló el miércoles el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius. "Dejó claro que Europa presenta un frente unido en cuestiones comerciales y que se opone firmemente a las amenazas de aranceles u otras medidas punitivas".

Con información de AFP.

