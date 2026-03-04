Israel ataca complejo de seguridad iraní en Teherán

La aviación israelí llevó a cabo este miércoles un ataque a gran escala contra un complejo situado al este de Teherán, según informó el Ejército de Israel en un comunicado oficial.

El recinto atacado albergaba varias sedes clave de los cuerpos de seguridad iraníes entre las que se encuentran una instalación de la Guardia Revolucionaria, la Dirección de Inteligencia, una sede de la fuerza paramilitar Basij, otra de la fuerza Quds, dependencias de las fuerzas de Seguridad Interior, un centro de Guerra Cibernética y el cuartel de una unidad de Seguridad Interior a la que Israel atribuye la labor de “suprimir las protestas” dentro del país.

Amenaza iraní contra embajadas israelíes

En respuesta, las fuerzas armadas de Irán advirtieron que podrían atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión diplomática iraní en el Líbano. Un portavoz militar iraní señaló que cualquier acción contra su representación en Beirut tendría consecuencias inmediatas en las sedes diplomáticas israelíes.

Crisis humanitaria en Líbano

Las autoridades libanesas informaron que los bombardeos israelíes han provocado más de 83.000 desplazados en el sur del país. La ofensiva ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares en busca de refugio, generando una crisis humanitaria en las zonas fronterizas.

Fuentes de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) confirmaron que las fuerzas israelíes entraron en varios pueblos y aldeas del sur libanés. Entre las localidades mencionadas se encuentran Kfar Kila, Hula, Kfar Shuba, Yarun y Jiam, donde se reporta presencia militar israelí en el marco de la escalada regional.

Estados Unidos intensifica ofensiva contra Irán

El máximo responsable militar estadounidense afirmó este miércoles que Irán está lanzando menos misiles que al inicio de la guerra, lo que atribuyó a la reducción de sus capacidades militares tras la ampliación de los ataques de Washington dentro del territorio iraní.

“Ahora comenzaremos a extender las operaciones hacia el interior, avanzando progresivamente en territorio iraní y generando mayor libertad de maniobra para nuestras fuerzas”, declaró el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, en conferencia de prensa en el Pentágono.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que Estados Unidos está ganando la guerra contra Irán, aunque lamentó la muerte de seis soldados estadounidenses en el conflicto. Subrayó que la resistencia de su país será mayor que la de Teherán.

Hegseth también confirmó que la Marina estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, calificando el hecho como el primer hundimiento de un barco enemigo con torpedos desde la Segunda Guerra Mundial.

