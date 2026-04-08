Israel bombardea Líbano y deja más de 180 muertos; la jornada más violenta del conflicto

Los bombardeos israelíes sobre Líbano dejaron al menos 182 muertos y 890 heridos en una de las jornadas más violentas desde el inicio del conflicto regional, mientras la capital, Beirut, fue escenario del ataque más intenso registrado hasta ahora.

De acuerdo con el Ministerio de Salud libanés, la cifra de víctimas podría aumentar, en un contexto de ataques continuos que han provocado escenas de pánico, destrucción de edificios y desplazamientos masivos de población.

“Vi la explosión, fue muy fuerte, y hubo niños muertos, algunos con los brazos cortados”.

El testimonio de residentes refleja la magnitud del impacto en zonas urbanas densamente pobladas. Imágenes difundidas por medios internacionales muestran columnas de humo sobre distintos puntos de la capital y barrios reducidos a escombros tras los bombardeos.

Ataques masivos de Israel elevan crisis humanitaria

El ejército de Israel afirmó haber ejecutado su “mayor ataque coordinado” contra el movimiento chiita Hezbolá desde el inicio de la guerra vinculada al conflicto con Irán, el pasado 28 de febrero.

La invasión incluyó incursiones simultáneas en varios barrios de Beirut, así como ataques en el sur, el este del país y la región montañosa de Aley. Entre los objetivos alcanzados se encuentra infraestructura clave, como puentes que conectan zonas estratégicas del territorio.

Uno de los ataques impactó la vía Corniche al-Mazraa, una de las principales arterias de la capital, mientras que otro destruyó el último puente costero que conectaba la ciudad de Tiro con Beirut, agravando la situación logística y humanitaria.

El Comité Internacional de la Cruz Roja condenó los hechos y expresó su indignación por el número de víctimas y la devastación registrada.

A nivel nacional, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, decretó un día de duelo oficial, en medio de una crisis que ha dejado, desde el inicio de las hostilidades el 2 de marzo, al menos mil 739 muertos, 5 mil 873 heridos y más de un millón de desplazados.

“Israel prosigue su agresión y su peligrosa escalada pese a los esfuerzos internacionales”.

La declaración del presidente libanés, Joseph Aoun, subraya la percepción de que la ofensiva continúa intensificándose pese a los intentos diplomáticos por contenerla.

Tregua regional excluye conflicto libanés

Tregua excluye Líbano: Israel

Los ataques ilegales a Líbano ocurren a pesar del reciente acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, el cual no incluye este frente, según confirmaron autoridades estadounidenses e israelíes.

El presidente Donald Trump sostuvo que la tregua se limita al conflicto directo con Teherán, lo que deja abierta la posibilidad de que continúen las operaciones militares en territorio libanés.

Estados Unidos debe elegir: alto el fuego o continuación de la guerra a través de Israel”.

El mensaje del canciller iraní, Abás Araqchi, refleja la presión de Teherán para que el cese de hostilidades se extienda a todos los frentes, incluido Líbano, condición que también forma parte de su propuesta para una solución integral.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha actuado como mediador, afirmó que la tregua debería aplicarse “en todas partes”, aunque esta interpretación no ha sido adoptada plenamente por las partes involucradas.

Mientras tanto, Hezbolá advirtió que se reserva el derecho de responder a los ataques, al tiempo que Irán reiteró su respaldo al grupo. La persistencia de enfrentamientos en Líbano pone en duda la viabilidad del alto el fuego regional y mantiene en alerta a la comunidad internacional ante el riesgo de una escalada mayor.