OMS reporta 906 casos sospechosos de ébola en República Democrática del Congo

La Organización Mundial de la Salud informó que se han registrado 906 casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo, incluidas 223 muertes sospechosas que están bajo investigación.

El brote corresponde a la cepa de Bundibugyo, que continúa activo en el país y ha alcanzado también a Uganda, donde se notificaron siete casos confirmados, tres de ellos importados desde RDC, y una muerte. La OMS señaló que no se ha detectado transmisión comunitaria en territorio ugandés.

Emergencia internacional tras brote de ébola en el Congo y Ruanda. AFP

En la RDC se han confirmado 125 casos, con 17 muertes en las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. La tasa de mortalidad entre los pacientes confirmados oscila entre el 30% y el 50%, según Anaïs Legand, integrante del Equipo de Patógenos de Alto Riesgo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.

“Es una cifra enorme. Significa que es probable que mueran hasta cinco de cada diez personas”, explicó, aunque subrayó que los datos son preliminares y requieren más investigación.

Legand añadió que la atención temprana podría ayudar a reducir la mortalidad. Actualmente, no existen vacunas ni tratamientos aprobados específicamente contra la enfermedad causada por el virus de Bundibugyo, de acuerdo con la OMS.

OMS limita uso de tratamientos experimentales contra ébola Bundibugyo

La Organización Mundial de la Salud declaró que los tratamientos y vacunas experimentales contra el ébola causado por el virus Bundibugyo deben emplearse únicamente en el marco de ensayos clínicos.

Envían tres mil dosis de vacunas contra el ébola en Congo. Reuters

La OMS convocó a grupos de expertos para evaluar posibles contramedidas y subrayó que, hasta el momento, no existen vacunas ni terapias aprobadas específicamente contra esta variante del virus. Sin embargo, se han identificado varios candidatos que podrían ser sometidos a pruebas prioritarias.

La agencia indicó que trabaja junto a las autoridades de Congo y Uganda, en coordinación con socios como el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), para diseñar y ejecutar ensayos clínicos bajo estrictas normas éticas.