Exfiscal general de Estados Unidos comparece ante el Congreso por caso Epstein

La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compareció el viernes ante un comité de investigación de la Cámara de Representantes para responder sobre la gestión del caso Jeffrey Epstein durante la administración de Donald Trump. La audiencia se realizó a puerta cerrada, pese a las solicitudes de legisladores demócratas y víctimas de que fuera pública.

Bondi, destituida en abril por el presidente, defendió la labor del Departamento de Justicia bajo su mandato, aunque reconoció “errores en el proceso de edición” de documentos publicados, señalando que la intención era proteger la identidad de posibles víctimas.

La conclusión principal es que la justicia y la transparencia en este caso se brindaron a petición del presidente Trump y su administración”, afirmó en sus declaraciones iniciales.

Pam Bondi compareció ante un comité de la Cámara de Representantes para responder sobre el caso Epstein. REUTERS

La publicación de documentos relacionados con Epstein ha generado controversia desde el inicio del segundo mandato de Trump. El año pasado, el mandatario pidió a sus seguidores “pasar página” frente a las crecientes exigencias de transparencia. El Departamento de Justicia sostiene que ha divulgado todo lo que estaba legalmente obligado a publicar.

El representante demócrata Robert Garcia escribió en redes sociales antes de la audiencia.

Basta de mentiras, basta de encubrimientos. Es hora de que Pam Bondi responda a nuestras preguntas”

Bondi se convirtió en figura central del caso en 2025, cuando aseguró que la supuesta lista de clientes de Epstein estaba en su escritorio lista para ser publicada.

Posteriormente, el Departamento de Justicia y el FBI desmintieron la existencia de esa lista y descartaron divulgar más información. Trump decidió remover a Bondi en abril, en medio de frustraciones por lo que describió como la incapacidad de la fiscal general para procesar

Publicación de los “Epstein Files”

El Departamento de Justicia liberó más de 3 millones de páginas, 180 mil imágenes y cerca de 2 mil videos relacionados con el caso. Esta divulgación fue posible gracias a la Epstein Files Transparency Act, una ley que obligó a desclasificar documentos previamente reservados.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de errores, miles de archivos expuestos incluían datos personales de víctimas, lo que obligó al DOJ a retirar temporalmente parte del material para corregir fallas de redacción.

Pam Bondi compareció ante un comité de la Cámara de Representantes para responder sobre el caso Epstein. REUTERS

Legisladores estadounidenses han tenido acceso a versiones no censuradas en salas de lectura especiales en Washington, aunque gran parte del contenido sigue restringido por motivos legales y de protección de datos sensibles.

Figuras mencionadas en los documentos

Los archivos incluyen referencias a expresidentes, miembros de la realeza, empresarios y celebridades. Entre los nombres más citados se encuentran:

Bill Clinton , expresidente de Estados Unidos, aparece en registros de vuelos del avión privado de Epstein. Ha reconocido viajes en el marco de actividades filantrópicas, pero niega cualquier participación en delitos.

, expresidente de Estados Unidos, aparece en registros de vuelos del avión privado de Epstein. Ha reconocido viajes en el marco de actividades filantrópicas, pero niega cualquier participación en delitos. Príncipe Andrés del Reino Unido , acusado civilmente por Virginia Giuffre en 2022, alcanzó un acuerdo extrajudicial sin admitir responsabilidad.

, acusado civilmente por Virginia Giuffre en 2022, alcanzó un acuerdo extrajudicial sin admitir responsabilidad. Les Wexner , fundador de L Brands, fue uno de los principales asociados financieros de Epstein, aunque asegura haber sido engañado.

, fundador de L Brands, fue uno de los principales asociados financieros de Epstein, aunque asegura haber sido engañado. Bill Gates , fundador de Microsoft, reconoció reuniones con Epstein después de su condena en 2008, calificándolas como un “error de juicio”.

Aparecer en los documentos no implica culpabilidad, sino que refleja contactos sociales, profesionales o financieros con Epstein.

Críticos acusan al gobierno estadounidense de retener información crucial sobre figuras poderosas que pudieron haber facilitado la red de Epstein. Al mismo tiempo, defensores de las víctimas consideran que la publicación masiva de documentos es un paso necesario para esclarecer responsabilidades y evitar futuros encubrimientos.