Incendio en vagón de tren en Nueva York deja varios heridos

Un incendio registrado en un vagón de tren en un patio ferroviario cercano a Penn Station dejó cinco personas heridas y obligó a suspender el servicio ferroviario hasta al menos el mediodía del viernes, según informaron las autoridades.

El siniestro, ocurrido en plena madrugada, generó retrasos en los trenes de New Jersey Transit y en el servicio de Amtrak hacia Nueva York, además de una suspensión temporal en el Long Island Rail Road. El incidente se produce poco más de una semana después de que una huelga afectara gravemente al sistema.

New Jersey Transit comunicó en X que un vagón de Amtrak se incendió en uno de los túneles del río Hudson, provocando daños en el cableado aéreo. La empresa advirtió que los efectos se extenderían durante la hora pico matutina.

Por su parte, Amtrak informó en X que suspendió sus operaciones hasta al menos el mediodía del viernes para realizar tareas de mantenimiento derivadas del incendio, ya extinguido. La compañía anticipó demoras prolongadas en los trenes que se dirigen hacia el norte del estado.

El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que alrededor de 100 elementos respondieron al llamado y confirmaron cinco personas heridas, de las cuales dos fueron trasladadas a un hospital. No se ha dado a conocer su estado de salud.

Penn Station, ubicada bajo el Madison Square Garden, atiende diariamente a unos 600 mil pasajeros a través de Amtrak, el metro de Nueva York, New Jersey Transit y el LIRR. El incendio de este viernes provocó suspensión y retrasos graves durante la hora pico de la mañana.