Emmanuel Macron presiona para incluir Líbano en tregua entre Estados Unidos e Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, intensificó sus gestiones diplomáticas para que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán incluya también a Líbano, al advertir que la exclusión de ese frente pone en riesgo la estabilidad de la tregua alcanzada en Medio Oriente.

El mandatario francés sostuvo conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en un intento por ampliar el alcance del acuerdo anunciado tras semanas de conflicto.

Expresé mi deseo de que el alto el fuego sea plenamente respetado por cada uno de los beligerantes, en todas las zonas de confrontación, incluido el Líbano”.

Macron subrayó que la inclusión de Líbano es una condición esencial para garantizar la credibilidad del acuerdo y evitar que el conflicto continúe en otros frentes activos.

Se trata de una condición necesaria para que el alto el fuego sea creíble y duradero”Macron presiona incluir Líbano en tregua.

El énfasis del gobierno francés responde al deterioro de la situación en Líbano, donde los enfrentamientos y bombardeos recientes han dejado víctimas y daños en infraestructura, en paralelo al conflicto principal entre Washington y Teherán.

Francia mantiene una relación histórica con Líbano, lo que ha llevado a Macron a posicionarse como uno de los principales impulsores de una solución integral. En ese contexto, el mandatario reiteró que el objetivo es evitar que el país quede fuera de los mecanismos de desescalada.

Nuestro deseo en este contexto es tener la seguridad de que el alto el fuego incluye plenamente Líbano”

En paralelo, Irán también ha respaldado esta postura. Durante una conversación telefónica con Macron, el presidente Pezeshkian insistió en que un alto el fuego en Líbano forma parte de las condiciones fundamentales del plan iraní para poner fin a la guerra.

“Insistió en la necesidad de un alto el fuego en el Líbano”.

El plan de Teherán contempla una serie de medidas, entre ellas el cese de hostilidades en todos los frentes, lo que coincide con la postura francesa de ampliar el alcance del acuerdo.

Postura de EU por Líbano

Desde Washington han surgido diferencias. El vicepresidente JD Vance señaló que la continuidad de la tregua dependerá de la decisión de Irán respecto a su implicación en el conflicto en Líbano.

Si Irán quiere que esta negociación se rompa por un conflicto en el que los están machacando en el Líbano (...) es su elección”

Mientras tanto, Macron también informó que alrededor de 15 países trabajan, bajo liderazgo francés, en un plan para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz y facilitar la reanudación del tráfico marítimo, una medida considerada clave para la estabilidad económica global.

El presidente francés valoró positivamente el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, pero advirtió que su éxito dependerá de su alcance regional. En ese sentido, la situación en Líbano se mantiene como uno de los principales puntos de tensión que podrían definir el futuro inmediato del acuerdo.