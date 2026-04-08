Trump afirma que el Líbano está fuera del acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con PBS News que el Líbano no forma parte del alto el fuego alcanzado con Irán “debido a Hezbolá”, aunque aseguró que la situación “se atenderá”.

Consultado sobre los ataques israelíes, Trump los describió como “una escaramuza aparte”, reforzando la idea de que el pacto con Teherán no se extiende al frente libanés. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también confirmó que el Líbano no está incluido en el acuerdo.

Netanyahu asegura que continuará con operaciones militares

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán no representa “el final de la campaña”. Sus declaraciones reflejan la postura israelí de continuar con operaciones militares pese a la tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos e Irán.

Netanyahu subrayó que, aunque la tregua busca reducir la tensión regional, Israel seguirá adelante con sus objetivos estratégicos.

Ejército libanés cierra puente vital al sur del país

Elementos del ejército libanés cerraron un puente vital en el sur del país en respuesta a la “amenaza israelí de atacarlo”.

Este es el último puente que une el norte y el sur del río Litani en la zona de Tiro, donde miles de familias permanecen a pesar de las advertencias de evacuación israelíes.

Desde el inicio de la guerra con Hezbolá el 2 de marzo, los ataques aéreos israelíes han destruido seis puentes sobre el Litani, que divide el sur del Líbano en dos partes. Israel acusa al grupo Hezbolá, respaldado por Irán, de utilizar los puentes para el transporte.

Guardia Revolucionaria de Irán advierte represalias contra Israel

La Guardia Revolucionaria iraní lanzó este miércoles una advertencia contundente al señalar que responderá si Israel no detiene de inmediato los ataques contra el Líbano.

El comunicado, transmitido por la televisión estatal, acusó a Estados Unidos de violar acuerdos y calificó a Israel como “su verdugo”, dejando claro que cualquier agresión contra el territorio libanés será respondida con firmeza.

Según las autoridades israelíes, las operaciones militares en territorio libanés forman parte de un conflicto paralelo que no está sujeto a las condiciones pactadas en la tregua.

ONU condena ataques israelíes en Líbano

La Organización de Naciones Unidas expresó este miércoles una condena categórica contra los ataques israelíes en el Líbano, que dejaron numerosas víctimas. El portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq, declaró ante la prensa que la ONU “condena firmemente las pérdidas de vidas civiles” y pidió aprovechar la oportunidad que representa el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán para evitar más muertes.

Naciones Unidas subrayó que el reciente acuerdo de alto el fuego entre Washington y Teherán debe servir como un espacio para la diplomacia y la reducción de la violencia en la región. Además, instó a todas las partes involucradas a respetar la tregua de dos semanas y a detener las hostilidades que afectan directamente a la población civil en el Líbano.

Con información de AFP y Reuters.