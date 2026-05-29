La Casa Blanca lanza sitio web que describe a inmigrantes como “alienígenas”

La Casa Blanca presentó este viernes una página web con estética galáctica dedicada a la inmigración irregular, en la que se refiere a millones de indocumentados como “aliens” que “viven entre nosotros” sin pertenecer al país.

El portal muestra un mapa interactivo de Estados Unidos que supuestamente actualiza en tiempo real el número de arrestos de inmigrantes indocumentados. Con letras verde fluorescente sobre fondo negro, el diseño se inspira en la iconografía de encuentros extraterrestres, en línea con otras iniciativas del presidente Donald Trump, quien ordenó la desclasificación de documentos relacionados con ese tema.

El texto del sitio afirma: “Durante 60 años, el gobierno de Estados Unidos ha guardado celosamente un secreto. Los alienígenas han caminado entre nosotros, han vivido en nuestros vecindarios y han interactuado con nosotros en nuestra vida cotidiana”. Añade que millones llegaron “amparados por la oscuridad” y se integraron en la sociedad.

En inglés, la palabra alien puede significar tanto “extranjero” como “extraterrestre”. Según datos del Pew Center, en agosto de 2025 había unos 52 millones de inmigrantes en Estados Unidos. De ellos, el 46% obtuvo la nacionalidad, una cuarta parte cuenta con residencia legal mediante la green card y alrededor de 14 millones son indocumentados, cifra récord registrada en 2023. Uno de cada cinco trabajadores en el país es inmigrante.

La política de redadas masivas impulsada por el gobierno Trump ha generado movilizaciones y choques con varios Estados demócratas, que se niegan a colaborar con la agencia migratoria ICE y con la Patrulla Fronteriza.

El sitio concluye con un mensaje: “Si usted ha presenciado una abducción de un alienígena, no se alarme. El alienígena está en buenas manos. Nos encargaremos de él y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen”. Los visitantes pueden seleccionar un Estado en el mapa para consultar el número de detenciones.

El gobierno asegura que cerca de tres millones de inmigrantes irregulares ya abandonaron el país: dos millones de manera voluntaria y más de 900,000 deportados.

Trump intensifica su ofensiva contra migrantes en el último año

En los últimos doce meses, la administración de Donald Trump ha desplegado una estrategia cada vez más dura contra los migrantes en Estados Unidos, marcada por un incremento de sanciones económicas, la implementación de programas de salida voluntaria y un discurso político que busca consolidar la idea de “recuperar el control” de la frontera.

Uno de los pilares de esta política ha sido el programa de salida voluntaria, que ofrece hasta tres mil dólares y vuelos gratuitos de regreso a quienes decidan abandonar Estados Unidos sin necesidad de procesos judiciales.

Detención de migrantes por parte de agentes de CBP CBP

El gobierno ha presentado esta opción como “menos dolorosa” frente a las consecuencias de permanecer indocumentado, que incluyen multas elevadas y la imposibilidad de regresar legalmente en el futuro. Este esquema ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, que lo consideran una forma de presión psicológica para forzar la autodeportación.

Multas y sanciones económicas

Las multas por cruzar la frontera sin autorización se han elevado de poco más de cinco mil dólares a dieciocho mil, incluso en el caso de menores no acompañados. Además, se ha establecido una tarifa diaria de casi mil dólares para quienes permanezcan en el país con orden de salida, lo que puede acumular deudas millonarias en cuestión de años.

A esto se suma la restricción de acceso a servicios financieros: migrantes que envían remesas o poseen cuentas con Matrícula Consular deben demostrar residencia legal, de lo contrario sus fondos pueden ser congelados. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) también comparte información con las autoridades migratorias, lo que facilita deportaciones masivas.

El sitio web incluye un mapa interactivo con cifras de detenciones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. REUTERS

Reducción de la población migrante

Por primera vez en seis décadas, la población extranjera en Estados Unidos ha disminuido. Entre enero y junio de 2025, el número de migrantes pasó de 53.3 millones a 51.9 millones, una caída de 1.4 millones de personas. Esta reducción se atribuye tanto a deportaciones como a la salida voluntaria motivada por el temor a sanciones.

El fenómeno preocupa a sectores económicos, ya que el 19% de la fuerza laboral estadounidense es inmigrante, una proporción menor al 20% registrado previamente. Industrias como la manufacturera y la agrícola advierten que la disminución de trabajadores migrantes podría afectar la productividad y el crecimiento.