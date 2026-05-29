Trump anuncia que se prepara para tomar “su decisión final” sobre posible acuerdo con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que está listo para mantener una reunión en la Situation Room de la Casa Blanca para tomar su “decisión final” respecto a un posible acuerdo con Irán, según escribió en su red Truth Social.

La agencia iraní Tasnim informó que el texto de un memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington aún no ha sido ultimado ni confirmado. Una fuente cercana al equipo negociador señaló que Irán no había comunicado al mediador pakistaní que el documento estuviera completo y que lo anunciaría públicamente una vez finalizado.

Medios occidentales habían reportado que el acuerdo estaba cerrado, pero la agencia iraní desmintió esas versiones. El jueves, ambas partes alcanzaron un acuerdo preliminar para prorrogar el alto el fuego, pendiente de la aprobación de Trump, tras un ataque iraní contra una base aérea estadounidense en Kuwait.

Según Axios, el memorándum contempla extender la tregua por 60 días y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. La noticia impactó en los mercados, con una caída en los precios del petróleo ante la expectativa de una reapertura del estrecho de Ormuz.

Trump ha reiterado que el fin de la guerra está cerca, aunque en una reunión de gabinete aseguró que no está satisfecho con las negociaciones y descartó suavizar las sanciones, una de las principales demandas de Teherán.

Intercambio de ataques

El Mando Central de Estados Unidos informó que derribó cinco drones iraníes y atacó una estación de control en Bandar Abbas, mientras fuerzas kuwaitíes interceptaron un misil balístico.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que había atacado la base estadounidense responsable de un bombardeo previo y advirtió que respondería con mayor contundencia si se repetían las acciones. Kuwait condenó el ataque y exigió a Irán detener la escalada.

Mediación y tensiones regionales

Pakistán, mediador en el proceso, anunció que su ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, se reuniría en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Israel lanzó ataques contra infraestructuras de Hezbolá en Tiro y Beirut, lo que provocó la muerte de un soldado libanés, según el ejército de ese país.

Estados Unidos también advirtió a Omán que no participe en un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que cualquier socio involucrado sería sancionado. Trump añadió que “son aguas internacionales” y que Omán debía comportarse “como todos los demás”. Teherán expresó su solidaridad con Omán tras lo que calificó de amenazas estadounidenses.