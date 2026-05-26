Israel anuncia ataque contra nuevo jefe militar de Hamás

Israel informó el martes que había atacado al nuevo jefe del ala armada de Hamás, quien, según sus afirmaciones, había sido nombrado apenas unos días antes tras la muerte de su predecesor.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró en un comunicado que el ejército había atacado a Mohammad Odeh, descrito como el nuevo líder militar de Hamás en Gaza. No ofreció más detalles ni precisó si consideraba que había sido abatido.

Netanyahu aseguró que Odeh dirigía la división de inteligencia de Hamás durante el ataque transfronterizo del 7 de octubre de 2023 y que fue designado hace aproximadamente una semana para sustituir a Izz al-Din al-Haddad, comandante en jefe del grupo, asesinado por Israel el 15 de mayo.

Fuentes cercanas a Hamás no confirmaron el nombramiento de Odeh como nuevo jefe militar, aunque coincidieron en que se le consideraba un posible sucesor de Haddad como responsable de la inteligencia militar del grupo y, posiblemente, el último miembro vivo del consejo líder del ala armada.

Horas antes de este ataque, Israel había anunciado la ampliación de sus operaciones terrestres en el Líbano.

Israel intensifica ofensiva en Líbano

Israel llevó a cabo más de 120 bombardeos el martes en territorio libanés, según informaron fuentes de seguridad del país. Los ataques debilitaron aún más el frágil alto el fuego anunciado el 16 de abril, que buscaba poner fin a los combates entre Israel y Hezbolá.

Fuentes de seguridad libanesas señalaron a Reuters que los bombardeos alcanzaron zonas del sur y del este del país.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que al menos 10 personas, incluidas mujeres y niños, murieron en un ataque contra la localidad de Burj al-Shamali, en el sur.

Algunos ataques impactaron cerca del castillo de Beaufort, una fortaleza de casi 900 años considerada por la UNESCO como uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura medieval en la región. Otros tres bombardeos alcanzaron las inmediaciones del mayor embalse de agua del país, en la presa de Qaraoun.

Hezbolá responde con drones y artillería

Hezbolá afirmó que había atacado a las fuerzas israelíes que avanzaban hacia la localidad de Zawtar al-Sharqiya con drones explosivos, cohetes y artillería.

El ejército israelí respondió bombardeando varias localidades del sur del Líbano y del valle de la Bekaa, además de emitir nuevas órdenes de evacuación.

El Ministerio de Sanidad del Líbano informó que, desde el inicio de la ofensiva israelí, el 2 de marzo, se han registrado 3.213 muertos y 9.737 heridos hasta el 26 de mayo.

Por su parte, el ejército israelí aseguró que Hezbolá ha lanzado drones explosivos contra tropas y localidades del norte de Israel, causando la muerte de al menos 10 soldados desde la entrada en vigor del alto el fuego.

La Organización Mundial de la Salud declaró que al menos 608 personas han muerto en el Líbano a causa de los ataques israelíes desde la tregua. Hezbolá no ha proporcionado cifras sobre sus bajas.