Bombardeos israelíes golpean Nabatiyé tras orden de evacuación

Una serie de bombardeos impactó este martes la ciudad de Nabatiyé, en el sur de Líbano, después de que Israel emitiera una orden de evacuación, informaron las autoridades. La ofensiva se produce tras el ataque del lunes en el este del país, que dejó 11 muertos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que Israel intensificará sus operaciones en territorio libanés, luego de amenazar con reforzar la ofensiva para “aplastar” al movimiento islamista Hezbolá, pese a la tregua vigente.

Fuentes castrenses confirmaron a la AFP que las fuerzas israelíes comenzaron a operar más allá de la denominada “Línea amarilla”, situada a 10 kilómetros de la frontera. “Las Fuerzas Armadas de Israel están operando de manera selectiva para eliminar directamente las amenazas a ciudadanos israelíes, en concordancia con las directivas de las autoridades políticas”, respondió un militar al ser consultado sobre el despliegue más allá de la demarcación establecida.

En Nabatiyé, un corresponsal de AFP reportó múltiples bombardeos tras la advertencia de evacuación y observó columnas de humo elevándose desde distintos puntos. La agencia estatal libanesa NNA informó que uno de los ataques alcanzó las inmediaciones de un hospital, causando graves daños en sus instalaciones.

La mayoría de los habitantes de la ciudad habían huido desde el inicio de la guerra entre Israel y Hezbolá, el 2 de marzo, pero los bombardeos continúan a pesar de la tregua instaurada el 17 de abril.

Ataques masivos contra objetivos de Hezbolá

El ejército israelí indicó que durante la noche atacó más de 100 objetivos de Hezbolá en el valle de la Becá, en el este, y en el sur del país.

Según el Ministerio de Salud libanés, los bombardeos del lunes en la localidad de Mashghara, en el distrito de Becá Occidental, dejaron 11 muertos, incluidas dos niñas, y 15 heridos.

Desde el inicio del conflicto, los ataques israelíes han provocado más de 3.100 muertes, de acuerdo con el último balance oficial difundido el lunes por el Ministerio de Salud.