Robert F. Kennedy Jr. se vuelve viral por atrapar serpientes con las manos | VIDEO

Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud de Estados Unidos y sobrino del expresidente John F. Kennedy, volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras publicar un video en el que aparece atrapando con las manos a dos serpientes corredoras negras en el patio de una residencia en Florida. La escena, que mezcla tensión, curiosidad y momentos incómodos, rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.

El episodio ocurrió en la casa del doctor Mehmet Oz, mejor conocido como Dr. Oz, donde Kennedy visitaba a funcionarios del área de salud. En la grabación, de menos de un minuto, se observa al funcionario descalzo, vestido con camisa y pantalón, mientras se acerca lentamente hacia dos serpientes arrinconadas cerca del jardín.

Las imágenes muestran cómo los reptiles intentan escapar con movimientos bruscos mientras Kennedy se inclina para sujetarlos directamente con las manos. A lo lejos se escucha la voz de una mujer preguntando: “¿Por qué?”, mientras observa con evidente preocupación la escena. Minutos después se confirmó que se trataba de su esposa, la actriz Cheryl Hines.

Serpientes y el secretario de Salud

El propio funcionario compartió el video en sus redes sociales acompañado del mensaje: “Cheryl anima a retirar un par de Black Racers del patio del Dr. Oz”, en referencia a las serpientes conocidas como corredoras negras del sur.

Durante la grabación, Kennedy sonríe mientras sostiene a ambos reptiles frente a la cámara. Incluso, en algunos momentos, las serpientes parecen morderle las manos mientras él continúa manipulándolas sin mostrar señales de preocupación. La escena provocó reacciones divididas entre usuarios: algunos lo calificaron de temerario y otros destacaron su tranquilidad frente a los animales.

Las serpientes corredoras negras son una especie no venenosa común en varias regiones del sureste de Estados Unidos. De acuerdo con autoridades ambientales estadounidenses, destacan por su velocidad y comportamiento defensivo cuando se sienten amenazadas. Aunque no representan un peligro letal para humanos, sí pueden morder al intentar escapar.

Según el Departamento de Caza y Pesca de New Hampshire, esta especie puede medir entre 90 centímetros y más de metro y medio de longitud. Suelen habitar zonas boscosas, pastizales y áreas cercanas a viviendas rurales o suburbanas.

El video también llamó la atención porque ocurrió apenas días después de que autoridades de vida silvestre de Florida recomendaran a la población mantener distancia de serpientes durante la temporada de primavera, periodo en el que suelen mostrarse más activas debido a la reproducción.

Episodios extraños de Robert F. Kennedy Jr. con animales

No es la primera vez que Robert F. Kennedy Jr. protagoniza escenas relacionadas con animales salvajes. A lo largo de los años, el funcionario ha acumulado varios episodios polémicos y extravagantes que constantemente resurgen en redes sociales.

Uno de los más comentados ocurrió en 2014, cuando él mismo relató haber encontrado el cadáver de un oso en una carretera y trasladarlo en su vehículo antes de abandonarlo en Central Park, en Nueva York. El caso generó fuertes críticas cuando salió nuevamente a la luz durante su etapa política.

Kennedy Jr. ya había protagonizado otras polémicas relacionadas con animales salvajes.

Otra controversia surgió tras declaraciones de familiares que aseguraron que Kennedy habría utilizado una motosierra para cortar la cabeza de una ballena varada en Massachusetts y transportarla durante horas hasta Nueva York.

Incluso recientemente, una biografía no autorizada señaló que el funcionario también habría mutilado un mapache muerto encontrado en una autopista, una historia que volvió a alimentar el debate sobre su peculiar relación con animales salvajes.

Más allá de las polémicas, Kennedy continúa siendo una figura mediática dentro del gobierno estadounidense. Antes de viralizarse por las serpientes, había llamado la atención al realizar dominadas en un aeropuerto junto al secretario de Transporte, Sean Duffy, como parte de una campaña para promover hábitos saludables.

Ahora, el inesperado encuentro con las corredoras negras volvió a colocarlo en el centro de la conversación digital, donde miles de usuarios siguen comentando la tranquilidad —o imprudencia— con la que enfrentó a los reptiles en pleno patio de Florida.