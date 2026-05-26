Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto el fuego

Irán afirmó que Estados Unidos había quebrantado el alto el fuego tras llevar a cabo lo que sus fuerzas calificaron como “ataques defensivos” en el sur del país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que las operaciones estadounidenses en la provincia de Hormozgan, donde la prensa local reportó explosiones en la madrugada del martes, constituyen una “grave violación” del frágil alto el fuego vigente desde hace casi siete semanas.

Ambas partes habían informado previamente de avances en un memorando de entendimiento que podría poner fin a la guerra y reactivar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, otorgando a los negociadores 60 días para abordar cuestiones más complejas, como el programa nuclear iraní.

La prensa iraní indicó que Teherán presionaba para que el memorando incluyera la liberación de miles de millones de activos congelados en las conversaciones celebradas en Qatar.

“El estrecho tiene que estar abierto, va a estar abierto de una forma u otra, así que tiene que estar abierto”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio a periodistas en su avión en Jaipur, India.

La guerra, iniciada el 28 de febrero, ha generado una crisis sin precedentes en el suministro de petróleo, disparando los precios del combustible, fertilizantes y alimentos. El tráfico por el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado, se ha reducido a una fracción de su nivel habitual.

El crudo Brent superaba los 100 dólares por barril el martes tras conocerse los ataques estadounidenses. El Mando Central de Estados Unidos confirmó la noche del lunes que había realizado nuevas operaciones para proteger a sus tropas de amenazas iraníes.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que se reservaba el derecho a represalias, afirmando haber derribado un dron estadounidense y disparado contra otro dron y un avión de combate que, según dijo, habían ingresado en su espacio aéreo sobre el Golfo.

Jamenei endurece discurso contra EU e Israel

En comentarios difundidos en su canal de Telegram durante la peregrinación anual del hajj, el líder supremo de Irán, ayatolá Mojtaba Jamenei, declaró: “No se puede dar marcha atrás al reloj, y las naciones y tierras de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses”.

A partir de ahora, las consignas ‘Muerte a Estados Unidos’ y ‘Muerte a Israel’ serán las consignas de la nación islámica y de los pueblos oprimidos del mundo, especialmente de la juventud”, añadió.

Donald Trump ya había citado esos lemas como justificación para la acción militar contra Irán. En una extensa publicación en Truth Social el lunes, el presidente estadounidense aseguró que las conversaciones iban “bien”, pero advirtió de nuevos ataques si fracasaban: “Sólo será un gran acuerdo para todos, o no habrá ningún acuerdo en absoluto”.

Negociaciones en Qatar y obstáculos financieros

Funcionarios iraníes y estadounidenses señalaron que las conversaciones indirectas han avanzado hacia un memorando de entendimiento que abriría la puerta a negociaciones más amplias.

El principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, junto con el ministro de Asuntos Exteriores y el gobernador del banco central, estuvo el lunes en Doha para reunirse con el primer ministro de Qatar. Según la prensa local, Qalibaf regresó a Irán tras intentar cerrar un acuerdo sobre la liberación de unos 24 000 millones de dólares en fondos congelados.

La agencia Fars citó a una fuente que indicó que el desbloqueo de esos activos era el último gran obstáculo para finalizar el memorando.

De acuerdo con fuentes iraníes, el acuerdo inicial contemplaría el fin de la guerra en todos los frentes, un marco de 30 días para reanudar el tráfico por Ormuz y posibles ayudas financieras, dejando para una segunda fase temas más complejos como el programa nuclear.

Irán ha permitido el paso de algunos buques por el estrecho, priorizando los vinculados a países aliados o con acuerdos bilaterales, según Reuters.

Trump ha reiterado que su objetivo principal es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear con uranio altamente enriquecido, algo que Teherán niega.

Como parte de cualquier acuerdo inicial, Irán exige también el fin del conflicto en el Líbano, donde el alto el fuego de abril no ha detenido los combates entre Israel y Hezbolá.