Irán pide a hutíes bloquear el mar Rojo si EU ataca su infraestructura energética

Irán ha pedido al movimiento hutí de Yemen que esté preparado para cerrar la ruta petrolera del mar Rojo en caso de que Estados Unidos ataque las infraestructuras energéticas iraníes, según informaron el jueves tres fuentes a Reuters, lo que supone una nueva y grave amenaza para el suministro mundial.

La idea fue debatida entre los dirigentes de la república islámica y el mensaje se transmitió a sus aliados hutíes, según afirmaron dos fuentes iraníes de alto rango y una fuente regional conocedora del asunto, que hablaron a cambio de permanecer en el anonimato.

Las fuentes indicaron que los hutíes habían sido informados recientemente de la petición de Teherán, de la que no se había reportado con anterioridad.

No dieron más detalles sobre cómo se transmitió la petición ni si ocurrió tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar las infraestructuras eléctricas iraníes el martes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán y un portavoz del grupo hutí no estuvieron disponibles de inmediato para responder a la solicitud de Reuters.

Una fuente cercana a los hutíes afirmó que ya han completado los preparativos para atacar el tráfico marítimo mediante el despliegue de misiles y drones cerca del estrecho de Bab el-Mandeb —la puerta de entrada al mar Rojo—, en las tierras altas de Yemen con vistas a Hodeida y al golfo de Adén, y que está a la espera de órdenes.

Cualquier amenaza al mar Rojo y Bab el-Mandeb corre el riesgo de agravar la crisis energética mundial desencadenada por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y pone de relieve los enormes riesgos derivados de una nueva ronda de hostilidades.

Con el estrecho de Ormuz ya cerrado, cualquier ataque hutí contra buques o puertos del mar Rojo provocaría la interrupción simultánea de las dos principales rutas de exportación de petróleo de Oriente Medio, lo que abriría un nuevo frente tanto en la crisis energética como en el conflicto más amplio de Irán con Estados Unidos.

Los representantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que ya se encuentran en Yemen, controlarán la decisión sobre cuándo cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, según afirmó la fuente cercana a los hutíes.

En una muestra de la escalada de tensiones en la región, los hutíes lanzaron misiles contra Arabia Saudita tras acusar al reino de bombardear el lunes un aeropuerto bajo su control, rompiendo así una tregua de cuatro años en el conflicto entre ambos.

Torbjorn Solvedt, analista principal para Oriente Medio de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft, señaló que el recrudecimiento del conflicto entre los hutíes y Arabia Saudita llegó en un mal momento.

Si los combates se intensifican y se extienden a la infraestructura de exportación y al transporte marítimo del mar Rojo, pondrán en peligro la única ruta alternativa importante para las exportaciones de petróleo de la región", señaló.

Dos fuentes regionales cercanas a Riad indicaron que el reino se toma muy en serio las amenazas de Irán y de los hutíes, y añadieron que Riad es consciente de que el grupo yemení está coordinándose de forma estrecha con Irán en lo relativo al mar Rojo.

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos atacaron a Irán, lo que llevó a Teherán a cerrar el estrecho de Ormuz, ruta por la que circulaba cerca de una quinta parte del suministro energético mundial antes de la guerra.

Las tensiones han aumentado desde que se rompió la frágil tregua de junio entre Teherán y Washington, reavivando los temores de una guerra a gran escala y afectando a los flujos de energía a través del estrecho.