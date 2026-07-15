EU lanza nueva oleada de ataques contra Irán; crisis por control del estrecho de Ormuz aumenta

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra objetivos iraníes en un intento por limitar la capacidad militar de Teherán para amenazar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

De acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos, la ofensiva comenzó a las 19:00 GMT y estuvo dirigida contra capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que navegan por el estrecho.

La nueva operación ocurre en medio de una renovada escalada entre Washington e Irán, que mantiene en alerta a la región y a los mercados internacionales.

Explosiones cerca del consulado de Estados Unidos en Irak

Los ataques de EU sucedieron poco después de que se reportaran varias explosiones registradas cerca del consulado de Estados Unidos en Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí, donde las defensas aéreas fueron activadas tras detectar drones en la zona.

Periodistas informaron que observaron varios drones sobrevolando la ciudad antes de que fueran interceptados por los sistemas de defensa, lo que provocó explosiones y columnas de humo cerca de la sede diplomática estadounidense, blanco recurrente de ataques durante la guerra en Medio Oriente.

Se trata de las primeras explosiones reportadas en las inmediaciones del consulado desde que entró en vigor el frágil alto el fuego alcanzado en abril.

Los hechos ocurrieron mientras el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, realiza una visita oficial a Washington, donde sostuvo reuniones con el presidente Donald Trump, y en un contexto de renovadas hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

Durante el conflicto regional, el Kurdistán iraquí, donde permanecen tropas estadounidenses y operan numerosas compañías petroleras extranjeras, fue uno de los principales objetivos de ataques con drones atribuidos principalmente a grupos armados iraquíes respaldados por Teherán.

Esas organizaciones, agrupadas bajo la llamada Resistencia Islámica en Irak, llevaron a cabo más de 600 ataques contra instalaciones estadunidenses en territorio iraquí como muestra de apoyo a Irán.

Aunque el gobierno iraquí fijó como plazo el 30 de septiembre para el desarme de estos grupos, algunas organizaciones han rechazado esa posibilidad y han advertido que fortalecerán sus capacidades militares.

Petróleo cierra estable

Los mercados energéticos reaccionaron con cautela a los acontecimientos en Medio Oriente. Los precios internacionales del petróleo concluyeron la jornada sin una tendencia definida, mientras los inversionistas intentan interpretar la estrategia de Washington tras reiniciar el bloqueo a los puertos iraníes y abandonar el plan de imponer un peaje a los barcos que cruzan el estrecho de Ormuz.

El barril de Brent para entrega en septiembre cerró en 84.95 dólares, con un avance de 0.26 por ciento, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) terminó en 79.60 dólares, un incremento de 0.33 por ciento.

A principios de la semana, Donald Trump había planteado cobrar una tarifa equivalente al 20% del valor de la carga a los buques que atravesaran el estrecho de Ormuz, aunque posteriormente retiró esa propuesta y optó por impulsar acuerdos comerciales y de inversión con los países del Golfo.

Pese a ello, la incertidumbre continúa debido a que Estados Unidos mantiene el bloqueo sobre los puertos iraníes y ha intensificado sus operaciones militares.

Analistas consideran que, aunque ambas partes aseguran mantener el control sobre el estrecho de Ormuz, Irán conserva la capacidad de atacar embarcaciones que intenten cruzar esa ruta marítima estratégica.

Como reflejo de esa incertidumbre, únicamente 13 buques comerciales atravesaron el estrecho durante la jornada del martes, una cifra que evidencia el impacto del conflicto sobre una de las principales vías del comercio mundial de petróleo.