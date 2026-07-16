Irán amenaza con cerrar otras vías de comercio; golpe a aliados de EU en el golfo

TEHERÁN.— El fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán continuó ayer tras una semana de bombardeos, mientras ambas partes amenazaron con ampliar las hostilidades.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que el estrecho de Ormuz “permanecería cerrado hasta que EU ponga fin a sus actos de agresión”, y mencionaron el posible cierre “de otras vías de exportación de petróleo y gas” que benefician a EU y sus aliados (posiblemente el estrecho Bab el-mandeb).

Mientras que el presidente estadunidense Donald Trump amenazó con extender los ataques hacia la república islámica la próxima semana para golpear centrales eléctricas y puentes, a no ser que Teherán vuelva a la mesa de negociaciones.

Las autoridades iraníes, lejos de dejarse intimidar, colocaron un afiche gigante en el centro de Teherán que muestra al mandatario en un ataúd con el mensaje “Mataremos a Trump”.

Estados Unidos lanzó dos nuevas andanadas distintas de bombardeos sobre las costas de Irán y disparó contra un petrolero que intentaba romper su bloqueo a los muelles iraníes.

En el sureste de Irán murieron siete militares al ser alcanzados por misiles estadunidenses contra un cuartel situado cerca de la ciudad de Iranshahr, informó el ejército iraní.