Aspirante socialista demócrata disputa la alcaldía de Los Ángeles

Una inmigrante socialista demócrata, Nithya Raman se dispone a disputar la alcaldía de Los Ángeles en las elecciones de noviembre.

De ganar los comicios, las dos mayores ciudades del país –Nueva York y Los Ángeles—tendrían gobiernos socialistas demócratas, luego del triunfo electoral de Zohram Mamdani en el ayuntamiento neoyorkino.

En California, los dos aspirantes con más votos en las primerias en junio compiten en las elecciones de noviembre siguiente, independientemente de si ambos pertenecen al mismo partido.

En las primarias, la actual alcaldesa, Karen Bass, obtuvo el 34.3 por ciento de los votos; Raman, en segundo lugar, obtuvo el 29 por ciento, lo que significa que ambas disputarán la alcaldía en noviembre. El candidato republicano que más simpatías tuvo, Spencer Pratt, consiguió el 25 por ciento de los votos.

Aunque Bass y Raman se registraron como demócratas, Raman es parte de un movimiento que ha ganado espacios recientemente dentro de ese partido, con la diferencia de que los socialistas demócratas rechazan financiamiento de corporaciones y cabildeos, Socialistas Demócratas de Estados Unidos.

Raman, nació en Kerala, India; llegó a Estados Unidos a los seis años de edad y se naturalizó a los 22. Estudió política en la Universidad de Harvard y Panificación Urbana en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Aunque los postulados de Raman son menos abiertos que los de otros aspirantes del movimiento partidista de izquierda, en su plataforma electoral considera las operaciones de ICE como una emergencia que deben atender las instituciones locales de Los Ángeles.

Raman es actualmente regidora del cabildo de gobierno de Los Ángeles por el distrito cuatro, un área con una mayoría demográfica blanca, en 61 por ciento. Los latinos y asiáticos juntos suman un 30 por ciento.