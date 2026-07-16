Estados Unidos e Irán intercambian ataques por control del estrecho de Ormuz

Irán y Estados Unidos se enzarzaron el jueves en un intenso intercambio de disparos, en el contexto de una escalada que ya dura una semana y que prácticamente ha hecho trizas la tregua del mes pasado, y Teherán negó la afirmación del presidente Donald Trump de que se había liberado a una ciudadana estadunidense.

Por primera vez desde que un memorándum de entendimiento detuvo los combates el mes pasado, Estados Unidos lanzó el miércoles dos grandes oleadas de ataques aéreos en un solo día, principalmente contra objetivos cercanos a la costa en el sur de Irán.

En un comunicado, el Mando Central de Estados Unidos dijo que las fuerzas estadounidenses iniciaron "una nueva oleada de ataques contra Irán por sexta noche consecutiva para seguir mermando las capacidades militares iraníes" a las 1800 GMT, en la noche de Teherán.

Irán ha respondido con misiles y drones contra bases militares estadunidenses en países vecinos, incluido un intenso bombardeo contra una base aérea recientemente ampliada en Jordania.

Después de que Teherán reanudó su bloqueo del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz, Washington volvió a bloquear los puertos iraníes a partir del miércoles.

Como una de sus próximas medidas, Irán ha dado a entender que podría instar a sus aliados hutíes en Yemen a cerrar otro estrecho clave: el de Mandeb, en la desembocadura del mar Rojo.

Fuentes consultadas por Reuters indicaron que Irán ya había ordenado a los hutíes que lo cerraran si Washington llevaba a cabo sus amenazas de atacar las infraestructuras iraníes.

Esta semana de intensos enfrentamientos ha puesto a prueba los límites que ambas partes establecieron durante los cuatro meses de combates previos a la tregua del mes pasado.

Sin embargo, mientras se sucedían los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la liberación de una ciudadana estadounidense en Irán como un "gesto de buena voluntad".

El abogado especializado en derechos humanos Jared Genser la identificó como Dena Karari, de quien dijo que había estado "atrapada en Irán desde diciembre de 2024 por acusaciones falsas" y que "ahora se encontraba a salvo y de regreso en Estados Unidos".

Sin embargo, el poder judicial iraní dijo el jueves que no se había liberado ni intercambiado a ningún prisionero estadounidense de las cárceles iraníes, según los medios de comunicación estatales.

Guerra por el estrecho de Ormuz

La nueva escalada ha paralizado, una vez más y en gran medida, el tráfico por el estrecho de Ormuz, la ruta marítima más importante del mundo para el transporte de petróleo y gas, lo que ha provocado un alza de los precios de la energía.

Irán desencadenó la reanudación de los combates la semana pasada al atacar buques que transitaban por un corredor del estrecho, lo que provocó un peligroso incendio a bordo de un petrolero qatarí cargado de gas natural licuado.

Fuentes iraníes dijeron que el objetivo de Irán era establecer su autoridad sobre el estrecho, aunque, por lo demás, Teherán no está interesado en una escalada más amplia que pueda echar por tierra el acuerdo preliminar de junio, que sigue considerando que le otorga la mayor parte de lo que buscaba.

Irán dijo el jueves que el estrecho de Ormuz era una "línea roja" inviolable y advirtió de que si Trump llevaba a cabo su amenaza de atacar las infraestructuras iraníes, Irán respondería atacando todas las infraestructuras de la región del golfo Pérsico.

Los estadunidenses pensaban que, al atacar algunas de nuestras bases en la costa sur del país, podrían hacerse con el control de este estrecho estratégico", dijo el portavoz del Ejército de Irán, el general de brigada Mohamad Akraminia.

"Sin embargo, la República Islámica de Irán tiene la capacidad de ejercer control sobre el estrecho de Ormuz desde cualquier punto de su territorio, y esta cuestión nunca depende de las costas ni de las islas", agregó.

Tres representantes estadounidenses declararon a Reuters que los ataques de Estados Unidos están destinados a forzar la apertura del estrecho, pero también tienen como objetivo las capacidades militares iraníes que Washington querría destruir antes de llevar a cabo operaciones más complejas.