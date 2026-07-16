Marco Rubio alerta sobre “terrorismo político de extrema izquierda” en reunión internacional

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, reunió este jueves a representantes de diferentes países para alertarlos sobre los peligros que representa para el mundo libre el resurgimiento internacional de lo que calificó como “terrorismo político de extrema izquierda”.

En Washington, los convocó a trabajar en una alianza global para identificar la actividad violenta de estos grupos contra instituciones establecidas, desarticular la financiación que permite actos de terrorismo, proteger las infraestructuras críticas y promover la acción colectiva contra una amenaza que no conoce fronteras y que, a lo largo del tiempo, ha sido subestimada.

Con inteligencia e intercambio de información nos coordinaremos legalmente en una estrategia a través de la cual podamos atacar las fuentes de financiamiento y desmantelar estas redes, ladrillo por ladrillo. Es el tiempo para que la gente del mundo civilizado nos defendamos”

El segundo de a bordo de la Administración Trump, identificó asá a este movimiento extremista en el mundo.

Esto es lo que es la izquierda radical: puede adoptar diversos lemas e ideologías, según el lugar y la época, pueden llamarse asimismo anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas, marxistas, pero su carácter fundamental es siempre el mismo.

Es un resentimiento venenoso disfrazado con el lenguaje de la igualdad y la justicia, de la liberación; una necesidad abrumadora de derribar lo que hombres más grandes han construido, de destruir lo que es bello y lo que es correcto en nombre de personas que solo están llenas de fealdad y no tienen más que ofrecerle al mundo”, advirtió.

En el caso particular del comunismo se refirió a él como un sistema que despoja de todo lo que impulsa a las personas a aspirar a la grandeza: “el comunismo no suena bien en teoría... El mundo que vislumbra para todos nosotros es pequeño, plano, gris, sin coraje, creatividad ni ambición. Sin héroes, ni gloria, ni grandes causas por las que luchar. El mundo que vislumbra el comunismo es un mundo sin Dios", sostuvo.

El secretario Rubio dijo que, en Estados Unidos, la proporción de ataques y complots terroristas de izquierda ha aumentado a niveles no vistos en décadas, lo mismo que en otras naciones.

En Alemania, la violencia de extrema izquierda se ha disparado en más del 40 por ciento sólo en el último año. En Grecia, más del 80 por ciento de la violencia radical es ahora impulsada por actores de extrema izquierda y anarquistas.

Es una revuelta de lo peor contra lo mejor, una revuelta de los débiles y los cobardes contra los fuertes y los buenos. La perpetran aquellos que no pueden construir, que no pueden crear, que no pueden lograr grandes cosas y se vengan del mundo por su propia insuficiencia al tratar de destruir a quienes si pueden”.

De acuerdo con medios norteamericanos, a esta reunión ministerial denominada “El Resurgimiento del Terrorismo Político”, el Departamento de Estado habría invitado a representantes de 66 diferentes naciones del hemisferio occidental, Europa y Asia, sin que hasta ahora se haya revelado la lista oficial de los confirmados.

Durante la sesión inaugural, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que apenas en noviembre pasado el gobierno federal designó a cuatro movimientos radicales: Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de la Clase Revolucionaria, como Organizaciones Terroristas Extranjeras, ofreciendo recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre los orígenes de su financiamiento.

Recordó haber sido objeto de un intento de asesinato por parte de un activista de izquierda “desequilibrado”, apenas dos horas después de haber jurado su cargo. en febrero de 2024.

“Así que cualquiera de ustedes que quiera informar que esto es una ficción y no existe, esté presente en la sentencia que será en agosto próximo”, aseveró.