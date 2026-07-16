Brasil prepara represalias contra EU por nuevos aranceles de Trump

El Gobierno de Brasil convocó a ministros y colaboradores en el palacio presidencial para preparar la respuesta del país a los más recientes aranceles de Washington, que podrían incluir medidas que afecten al sector audiovisual y a las patentes farmacéuticas y agrícolas, dijeron a Reuters tres personas que asistieron a las reuniones.

Las medidas que se están barajando se ajustan a la ley de reciprocidad de Brasil, que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometió a que su Gobierno invocaría después de que el Gobierno de Donald Trump anunció el miércoles un arancel del 25% a varios productos brasileños, en respuesta a lo que calificó de prácticas comerciales desleales por parte de Brasil.

La forma en que procedamos a partir de ahora dependerá de las instrucciones que nos dé el presidente, pero es muy improbable que no haya una respuesta contundente", dijo una de las personas.

Según otra fuente, se espera que Brasil vuelva a examinar las contramedidas estudiadas el año pasado en virtud de la ley de reciprocidad, incluidas las restricciones a las remesas de dividendos y regalías por parte de las empresas audiovisuales estadounidenses.

El Gobierno también está considerando la posibilidad de suspender la protección de las patentes de productos farmacéuticos y semillas agrícolas.

Las autoridades de Brasilia consideran que estas opciones son preferibles a los aranceles sobre las importaciones procedentes de Estados Unidos, ya que es menos probable que perturben las cadenas de suministro brasileñas o aviven la inflación interna.

Las autoridades estadunidenses han advertido de que Washington "revisaría sus medidas" si Brasil tomara represalias, una perspectiva que ha avivado la preocupación entre los exportadores brasileños y ha llevado a algunos a diversificar sus mercados fuera de Estados Unidos.

Al darse a conocer los aranceles, el representante comercial de EU informó:

Las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan a este importante mercado", declaró en un comunicado el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

"Seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr los cambios necesarios", agregó.

Los envíos a Estados Unidos cayeron un 13 por ciento en el primer semestre del año, a pesar de que las exportaciones totales del país aumentaron un 5.1 por ciento durante el mismo periodo.

El gobierno del presidente Lula rechazó la medida poco después de la medianoche del miércoles y aseguró que "no reconoce la legitimidad de investigaciones" realizadas por el USTR "sin respaldo en las reglas multilaterales de comercio".

No hay justificación para medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio gobierno norteamericano, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años 424 mil 500 millones de dólares de superávit en bienes y servicios con Brasil", señala el comunicado compartido por el mandatario en la red social X.

Por otra parte, Brasil también reactivará la disputa ante la Organización Mundial del Comercio que inició el año pasado sobre los aranceles aduaneros para las transmisiones electrónicas, según ha indicado otra fuente familiarizada con el asunto, lo que le permitirá actuar con mayor rapidez para constituir un grupo especial de solución de diferencias.

Un fallo a favor de Brasil reforzaría su base jurídica para adoptar medidas de represalia en virtud de las normas del comercio internacional.