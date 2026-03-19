Irán golpea caza furtivo F-35 de Estados Unidos, el más efectivo de su ejército

Por primera vez desde que inició el conflicto, un caza furtivo F-35, considerado la joya tecnológica del arsenal estadunidense, fue alcanzado por un ataque de Irán, obligándolo a realizar un aterrizaje de emergencia.

De acuerdo a especialistas, el hecho no solo marca un precedente militar, también abre dudas sobre la invulnerabilidad de uno de los sistemas más sofisticados del mundo.

La versión iraní asegura que no se trató de un incidente aislado, sino de un impacto directo logrado por sus sistemas antiaéreos en el corazón de su espacio aéreo. Aunque Washington evita confirmar el ataque de forma explícita, sí reconoce que la aeronave sufrió un incidente durante una misión de combate sobre territorio iraní.

Irán desafía dominio aéreo estadunidense

De acuerdo con la Guardia Revolucionaria iraní, el ataque ocurrió durante la madrugada, cuando uno de sus sistemas de defensa aérea logró impactar una aeronave estadunidense que sobrevolaba el centro del país. El organismo incluso difundió imágenes infrarrojas del supuesto momento del impacto, reforzando su versión de los hechos.

Según fuentes citadas por medios estadunidenses, el avión afectado —un F-35 Lightning II— logró regresar y aterrizar de emergencia en una base de Estados Unidos en Oriente Medio. El piloto resultó ileso, pero el episodio es significativo: sería la primera vez que Irán logra golpear un avión de combate estadounidense en este conflicto.

El portavoz del Comando Central, Tim Hawkins, confirmó el aterrizaje forzoso, aunque evitó atribuirlo directamente a fuego iraní y señaló que el caso sigue bajo investigación. Sin embargo, la coincidencia temporal con el anuncio iraní refuerzan la hipótesis de un impacto real.

El F-35 no es cualquier aeronave. Con un costo superior a los 100 millones de dólares por unidad, este caza de quinta generación está diseñado para evadir radares, integrar múltiples sistemas de combate y operar en entornos altamente hostiles. Que haya sido alcanzado —aunque no derribado— representa un golpe estratégico y psicológico.

Más aeronaves de EU dañadas o derribadas

El incidente del F-35 no ocurre en aislamiento. En las últimas semanas, varios episodios han expuesto vulnerabilidades dentro de la maquinaria militar estadounidense en la región.

Reportes indican que al menos tres cazas F-15 fueron derribados por error por sistemas de defensa aérea en Kuwait, en un caso de fuego amigo que obligó a sus tripulaciones a eyectarse. Aunque no hubo víctimas fatales, el episodio evidencia tensiones operativas en un entorno saturado de amenazas.

A esto se suma el accidente de un avión cisterna KC-135 en Irak, cuya causa aún no ha sido esclarecida. El Pentágono ha señalado que no hay indicios de ataque enemigo, pero el hecho contribuye a una cadena de incidentes que debilitan la narrativa de control absoluto.

Mientras tanto, Irán ha intensificado sus acciones ofensivas. Según la Guardia Revolucionaria, también lanzó ataques con misiles contra objetivos navales estadounidenses en la región, incluyendo elementos de la Quinta Flota, además de instalaciones energéticas en Israel.

En paralelo, Estados Unidos sostiene que mantiene la ventaja militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que las fuerzas estadounidenses han destruido gran parte de la infraestructura naval iraní y continúan avanzando en su campaña.

Sin embargo, el impacto —confirmado o no— sobre el F-35 introduce un matiz incómodo: incluso la tecnología más avanzada puede ser vulnerada.

Irán ha demostrado capacidad para golpear activos estratégicos de alto valor. Y eso, más allá del daño físico, tiene un peso geopolítico difícil de ignorar.