Trump a favor de reducir impuesto a gasolina "hasta que sea apropiado"

El presidente Donald Trump declaró el lunes su apoyo a la reducción del impuesto federal a la gasolina de 18 centavos, ante el fuerte aumento de los precios del combustible en Estados Unidos debido a la guerra con Irán.

La exención del impuesto requiere que el Congreso, actualmente controlado por los republicanos, correligionarios de Trump, apruebe una ley.

"Sí, lo voy a reducir", dijo Trump a periodistas al ser preguntado sobre la posibilidad de suspender el impuesto. Al preguntársele cuánto tiempo lo suspendería, el mandatario respondió en el Despacho Oval: "Hasta que sea apropiado".

El senador estadounidense Josh Hawley, republicano de Misuri, anunció que presentará el lunes un proyecto de ley para suspender el impuesto a la gasolina.

En marzo, algunos demócratas, entre ellos el senador Mark Kelly de Arizona, propusieron suspender el impuesto, que genera aproximadamente 2.500 millones de dólares mensuales para la financiación de carreteras, hasta octubre. Desde 2008, se han transferido más de 275.000 millones de dólares -incluidos 118.000 millones de dólares de la ley de infraestructura de 2021- del fondo general para financiar la reparación de carreteras.

Trump dijo a CBS el lunes que el plan de rescate para las aerolíneas, que se enfrentan a un aumento vertiginoso del precio del combustible para aviones, no se había presentado formalmente y que "a las aerolíneas no les va mal".

Los estados de EU también gravan la gasolina, e Indiana, Kentucky y Georgia están tomando medidas para aplicar recortes y ayudar así a los consumidores.

Los precios de la gasolina han subido desde que comenzó la guerra en Irán el 28 de febrero, mientras Teherán mantiene prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde tradicionalmente transita el 20% del petróleo mundial.

El lunes, el precio promedio de la gasolina era de 4.52 dólares por galón (3.785 litros), el más alto desde 2022, cuando alcanzó un máximo de 5.01 dólares, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés).

El aumento del precio del combustible, que también podría incrementar el valor de los alimentos y otros productos, representa una vulnerabilidad para Trump y los republicanos, quienes buscan mantener el control del Congreso en las elecciones de noviembre.

Trump dijo saber que el impuesto representa solo un pequeño porcentaje del costo total de la gasolina para los consumidores, "pero sigue siendo dinero".

El mandatario ha tomado otras medidas para estabilizar los precios de la energía, como el préstamo de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo y la suspensión de la Ley Jones, una ley de transporte marítimo que facilita el traslado de petróleo, combustible y fertilizantes en Estados Unidos.

Bob McNally, fundador y presidente de Rapidan Energy Group y exasesor energético de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, señaló que la suspensión del impuesto podría no tener mucha repercusión si la guerra continúa obstaculizando los envíos en Oriente Medio.

Si se suspende el impuesto federal a la gasolina, pero el estrecho de Ormuz permanece cerrado, los consumidores apenas lo notarán, ya que los precios en las gasolineras seguirán subiendo", declaró McNally.

jcp