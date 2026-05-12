Piloto de ‘Los Chapitos’ alcanza acuerdo con Estados Unidos

El nombre de Mauro Alberto Núñez Ojeda, identificado como “El Jando” o “El Jondo”, volvió al centro de la agenda de seguridad binacional tras revelarse que alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El operador del Cártel de Sinaloa y presunto piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, aceptó su responsabilidad en delitos relacionados con tráfico internacional de cocaína a cambio de aspirar a una reducción de sentencia.

La negociación judicial ocurre en medio de una de las mayores controversias criminales recientes, entre ellas, el traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López el 25 de julio de 2024, episodio sobre el que las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen versiones contradictorias.

Acuerdo puede evitarle cadena perpetua

Documentos del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia establecen que Núñez Ojeda se declaró culpable de conspirar para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con intención de importarla ilegalmente a territorio estadounidense.

El expediente señala que el operador criminal admitió haber traficado más de 450 kilogramos de cocaína y haber coordinado actividades logísticas dentro de la estructura de Los Chapitos. También reconoció posesión de armas y funciones de supervisión sobre otros integrantes de la organización.

Aunque el rango de sentencia podría alcanzar entre 30 años y cadena perpetua, el acuerdo contempla beneficios por aceptación de responsabilidad y cooperación anticipada con las autoridades estadounidenses.

La investigación fue negociada por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, encabezada por la fiscal Margaret A. Moeser.

Vuelo que llevó a “El Mayo” Zambada a Estados Unidos

El acuerdo judicial no menciona el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, pero el tema persigue a Núñez Ojeda desde 2024.

Según la versión difundida por Zambada, el histórico líder criminal fue secuestrado en una finca cercana a Culiacán y llevado contra su voluntad a Estados Unidos. En México, versiones de inteligencia y reportes periodísticos señalaron que el piloto responsable del vuelo habría sido Mauro Núñez Ojeda.

Omar García Harfuch, confirmó inicialmente en 2025 que el detenido era piloto de confianza de Los Chapitos y que había participado en el traslado. Sin embargo, semanas después modificó públicamente esa versión y sostuvo que Núñez Ojeda no había piloteado la aeronave.

La controversia resurgió luego de una investigación publicada por el diario Los Angeles Times, firmada por el periodista Keegan Hamilton, en la que fuentes cercanas al caso aseguran que “El Jando” sí condujo el vuelo desde las inmediaciones de Culiacán hasta Nuevo México.

De escolta a operador aéreo del Cártel de Sinaloa

La trayectoria criminal de Núñez Ojeda, según documentos judiciales estadounidenses, comenzó alrededor de 2014 cuando trabajó como secretario y guardia armado de Óscar Medina Noé González, alias “Panu”.

Posteriormente pasó a operar directamente bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Las autoridades estadounidenses sostienen que además de actuar como sicario, Núñez Ojeda se encargó de comunicaciones de radio, entrenamiento de pilotos y supervisión de aeronaves utilizadas para mover droga y armamento entre México, Centroamérica y Estados Unidos.

Uno de los episodios incluidos en el acuerdo de culpabilidad refiere que en 2017 piloteó una aeronave desde México hasta Costa Rica para recoger aproximadamente 400 kilogramos de cocaína. Por ese traslado habría recibido cerca de 200 mil dólares.

Los documentos también indican que utilizó el pasaporte de un familiar bajo la identidad “Alejandro Ojeda Ávila” para desplazarse entre distintos países.

Captura, extradición y acusaciones en México

Núñez Ojeda fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, durante un operativo conjunto de la Sedena, Guardia Nacional, Semar, FGR y SSPC. En el enfrentamiento murió un militar.

Al momento de su captura, autoridades mexicanas aseguraron armas, cartuchos, fentanilo y metanfetamina. Posteriormente fue recluido en el penal del Altiplano y procesado por delitos federales.

En agosto de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum lo incluyó en un traslado de 26 presos enviados a Estados Unidos en medio de tensiones bilaterales por narcotráfico y extradiciones.

Además de los cargos relacionados con drogas, autoridades mexicanas lo vincularon con ataques mediante explosivos lanzados desde aeronaves en Durango y con intentos de apoyo armado durante la captura de Ovidio Guzmán López en 2023.

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