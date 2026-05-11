Fiscalía imputa al presidente de Ecopetrol por gastos irregulares en campaña de Petro

La Fiscalía General de Colombia imputó formalmente este lunes a Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por su presunta responsabilidad en el delito de violación de los límites de gastos electorales.

Durante una audiencia ante un juez, Roa se declaró inocente y rechazó los cargos. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa equivalente al monto excedido.

De acuerdo con la Fiscalía, durante la campaña presidencial se habrían sobrepasado los topes permitidos en aproximadamente 445 mil dólares. Según las autoridades, el dinero se utilizó para financiar ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, eventos de cierre de campaña, material publicitario y aportaciones provenientes de un sindicato.

El caso representa uno de los principales escándalos que ha enfrentado el gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia reciente de Colombia.

En noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral ya había impuesto una multa millonaria a Roa y a otros responsables financieros de la campaña por las mismas irregularidades.

Ricardo Roa fue separado temporalmente de la dirección de Ecopetrol y actualmente se encuentra en licencia no remunerada y de vacaciones. La junta directiva de la empresa determinó que permanecerá fuera del cargo al menos hasta el 28 de junio, fecha en la que podría celebrarse una eventual segunda vuelta electoral para elegir al sucesor de Petro.

La salida temporal del directivo provocó reacciones encontradas. Mientras el presidente Petro expresó su desacuerdo con la decisión, sectores de la oposición celebraron la medida y reiteraron sus críticas a la gestión de Roa, quien además ha sido señalado por presuntas irregularidades y tráfico de influencias.

La situación ocurre en un momento complejo para Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, que enfrenta un deterioro financiero luego de que sus utilidades registraran en 2025 su tercer año consecutivo de descenso y alcanzaran su nivel más bajo desde la pandemia de covid-19.

La campaña presidencial de Petro también ha estado bajo escrutinio por el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del mandatario, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que recibió recursos de un exnarcotraficante y que parte de ese dinero habría sido destinada a apoyar la campaña de su padre. Aunque inicialmente aceptó esa versión, posteriormente se retractó y aseguró que fue presionado para declarar en contra del presidente.