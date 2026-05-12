Alcaldesa de California señalada de agente de China llega a un acuerdo con EU

Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, se declaró culpable de actuar como agente de China, tras ser acusada de actuar bajo órdenes de funcionarios chinos, tales como compartir información favorable a Beijing, sin haber notificado a Estados Unidos de la forma que está estipulada en la ley.

La mujer, de 58 años, renunció a su cargo tras ser elegida en noviembre del 2022 para formar parte de un consejo municipal, de los cuales se selecciona al alcalde a través de un sistema rotatorio.

A través de un comunicado, Dominic Lazzaretto, administrador de la ciudad, declaró que las finanzas y el personal del ayuntamiento no estuvieron involucrados en las actividades de la señalada.

“Queremos ser claros: esta investigación concierne a una conducta individual, y los cargos se refieren a acciones que cesaron después de que la Sra. Wang prestara juramento y asumiera su cargo en diciembre de 2022”, afirmó.

Wang acordó declararse culpable de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero, delito que tiene como pena máxima los 10 años de prisión federal.

A través de un comunicado difundido por su defensa, la acusada aceptó que cometió un error en su vida personal.

Eileen Wang llegó a un acuerdo de culpabilidad

De acuerdo con el pacto de culpabilidad, Wang y su colega Yaoning “Mike” Sun actuaron entre finales de 2020 y 2022 en representación de funcionarios del Gobierno de la República Popular China, con el objetivo de promover los intereses de ese país mediante la difusión de propaganda favorable en Estados Unidos.

Sun cumple actualmente una condena de cuatro años de prisión tras haberse declarado culpable del mismo cargo en octubre pasado. Además, figuraba en los registros de campaña como tesorero de la candidatura de Wang en 2022.

Ambos gestionaban el portal informativo U.S. News Center, dirigido a la comunidad chino-estadounidense, y recibían instrucciones directas de representantes del Gobierno chino para publicar contenidos positivos sobre el país.

En junio de 2021, por ejemplo, un funcionario envió a Wang un enlace a una carta al editor publicada en el Los Angeles Times por el cónsul general de China en Los Ángeles.

El texto rechazaba los reportes sobre persecución, trabajos forzados y abusos contra los uigures en Xinjiang, asegurando: “Nunca ha habido genocidio en Xinjiang, ni trabajo forzoso en los campos de algodón de la región ni en ningún otro sector”. Minutos después, Wang compartió el enlace en su sitio web.

Estados Unidos, junto con varios otros países, ha declarado que las políticas de Beijing hacia los uigures constituyen genocidio y crímenes de lesa humanidad.