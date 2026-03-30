Irán desafía a Trump y ataca un superpetrolero de Kuwait

La Corporación de Petróleo de Kuwait, el consorcio petrolero estatal del país, denunció un "ataque iraní directo", pero sin víctimas, contra un buque superpetrolero kuwaití anclado en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

La embarcación estaba "completamente cargada" en el momento del impacto, el cual provocó daños materiales y mantiene la posibilidad de un vertido de crudo que podría ser desastroso.

El superpetrolero kuwaití Al Salmi fue objeto de un ataque directo y malicioso por parte de Irán mientras se encontraba anclado en el puerto de Dubái", afirmó la compañía en un comunicado recogido por la agencia estatal KUNA.

El consorcio advirtió que el ataque causó daños materiales en el casco y un incendio a bordo, con el riesgo latente de un derrame de petróleo en las aguas circundantes. Asimismo, confirmó que no hubo víctimas y señaló que ya se realiza una evaluación exhaustiva de los daños.

Por su parte, la Oficina de Prensa de Dubái apuntó al impacto de un dron contra el navío en aguas emiratíes, aunque evitó mencionar la procedencia del proyectil. El ataque generó un incendio que las autoridades intentaron sofocar por cerca de una hora.

"Las autoridades de Dubái confirman su respuesta a un incidente en el que un dron impactó a un petrolero kuwaití sin que se registraran heridos", indicó el organismo en redes sociales, donde añadió que los equipos de bomberos marítimos trabajaron para controlar el fuego.

La oficina reiteró la seguridad de los 24 tripulantes y el despliegue de esfuerzos para extinguir las llamas totalmente.

A estas informaciones se sumó la alerta enviada por el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), que reportó un buque cisterna alcanzado por un "proyectil desconocido" al noroeste de Dubái.

Esta autoridad británica situó el incidente a 31 millas náuticas de la ciudad emiratí y detalló un impacto por el costado de estribor que derivó en un incendio.

Aunque el UKMTO coincidió en que la tripulación se encontraba a salvo, difirió de la versión kuwaití al asegurar que no detectó un impacto ambiental inmediato en la zona.

La circulación naviera en el estratégico estrecho de Ormuz se mantiene como uno de los puntos más críticos de la tensión actual. Este paso marítimo, vital para la quinta parte del tráfico mundial de petróleo, enfrenta un cierre de facto por parte de Irán.

Ante este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir la infraestructura clave de Irán, incluida la isla de Jark, si no se alcanza un acuerdo pronto y se garantiza la reapertura inmediata de la navegación en la región.