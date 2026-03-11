Una investigación militar preliminar de Departamento de Defensa de Estados Unidos apunta a que el ejército de Estados Unidos bombardearon por error una escuela primaria en el sur de Irán, un ataque que dejó al menos 182 muertos —entre ellos 168 niñas y 14 maestros—, según reportes de autoridades iraníes y fuentes cercanas al proceso.

El incidente ocurrió el 28 de febrero en la ciudad de Minab, cuando las fuerzas de Estados Unidos ejecutaban ataques contra instalaciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), uno de los principales objetivos militares durante la actual guerra en la región.

Las conclusiones preliminares, citadas por medios como The New York Times y CNN, indican que el bombardeo fue resultado de un error en la selección del objetivo, provocado por el uso de información de inteligencia desactualizada.

Investigación señala error de inteligencia en bombardeo a escuela

De acuerdo con fuentes informadas sobre la investigación, oficiales del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) elaboraron las coordenadas del ataque utilizando datos antiguos proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa.

La información no reflejaba cambios realizados años antes en el complejo militar donde se ubica la escuela primaria Shajareh Tayyiba.

Imágenes satelitales revisadas por investigadores muestran que el edificio escolar y la base militar del IRGC formaban originalmente parte de un mismo complejo.

Sin embargo, fotografías tomadas en 2016 revelan que el sitio había sido transformado en un plantel educativo independiente: se construyó una valla para separar la escuela del resto de la instalación militar, se habilitaron entradas públicas y se eliminaron estructuras defensivas como torres de vigilancia.

En imágenes captadas en diciembre de 2025 se observan docenas de estudiantes en el patio escolar, lo que confirmaría que el lugar funcionaba plenamente como centro educativo antes del ataque.

Según los hallazgos preliminares, un misil de crucero Tomahawk, arma guiada de precisión utilizada por el ejército estadounidense, habría sido el proyectil que impactó en el área.

El análisis de fragmentos recuperados por autoridades iraníes y difundidos por la televisión estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting sugiere que los restos coinciden con componentes de ese tipo de misil, fabricado por la empresa estadounidense Raytheon.

Expertos consultados por medios internacionales indicaron que Irán no posee misiles Tomahawk, lo que refuerza la hipótesis de la responsabilidad estadounidense.

El Pentágono clasificó este tipo de armamento como munición guiada de precisión, diseñada para alcanzar objetivos específicos y minimizar daños colaterales.

Aun así, el ataque a la escuela ha sido descrito por analistas militares como uno de los errores operativos más graves en conflictos recientes.

Casa Blanca evita asumir responsabilidad

Las conclusiones preliminares han generado cuestionamientos sobre cómo se utilizó información de inteligencia obsoleta y por qué no se verificaron los datos antes del bombardeo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no estaba al tanto de los reportes sobre la investigación.

“No sé nada de eso”.

Trump había sugerido previamente que el ataque podría haber sido realizado por Irán, aunque posteriormente matizó su postura al reconocer que no tenía suficiente información sobre el incidente.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que la investigación sigue en curso.

La Casa Blanca evita confirmar su culpabilidad mientras continúa investigación militar. Especial.

“Como reconoce el propio reportaje de The New York Times, la investigación aún está en desarrollo”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el caso será examinado con detalle.

Investigaremos este incidente a fondo. Hemos intentado de todas las formas posibles evitar víctimas civiles”.

Mientras tanto, autoridades iraníes calificaron el bombardeo como un “acto bárbaro” y denunciaron que la mayoría de las víctimas eran estudiantes de primaria.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y expertos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas han señalado que el ataque podría constituir un posible crimen de guerra, dependiendo de los resultados finales de la investigación.

El incidente también ha reavivado el debate sobre la capacidad del Pentágono para prevenir daños a civiles en campañas aéreas.

Reportes citados por medios estadounidenses señalan que en los últimos años se redujo significativamente el personal dedicado a evaluar daños colaterales y protección de civiles dentro del Departamento de Defensa.

El grupo encargado de estas tareas, conocido como Centro de Excelencia para la Protección Civil, habría sufrido recortes sustanciales, lo que —según exfuncionarios— podría haber debilitado los mecanismos de supervisión durante operaciones militares complejas.

El ataque a la escuela de Minab se produjo el primer día de la ofensiva aérea de gran escala contra Irán, iniciada por Estados Unidos y aliados el 28 de febrero.