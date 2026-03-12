Bondi se muda a base militar por amenazas de cárteles del narco; no es la única funcionaria

SAN DIEGO.— La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se mudó a vivir a una base militar debido a presuntas amenazas de cárteles de las drogas y otras que derivaron de su manejo de los casos del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y los archivos del caso Jeffrey Epstein.

“La fiscal general Pam Bondi se ha mudado silenciosamente a una de varias bases militares en el área de Washington, donde también viven otros funcionarios de la administración Trump, después de enfrentar amenazas de cárteles de la droga y críticos de sus acciones en el manejo del caso de Jeffrey Epstein, según personas familiarizadas con la situación”, informó el diario The New York Times.

Bondi tuvo a su cargo la presentación de cargos por narcoterrorismo, por los que fuerzas armadas arrestaron y trasladaron a Estados Unidos a Nicolás Maduro.

En el caso Epstein, la fiscal ha entregado, con retrasos, al congreso millones de archivos pero aún resta de entregar otros millones, pese a que el presidente Trump firmó una ley para liberar todos los archivos en el caso.

Bondi es la más reciente de una serie de funcionarios de la administración del presidente Donald Trump que eligen mudarse a vivir a instalaciones militares, algunos de ellos con el argumento de haber sido amenazados, pero sin proporcionar detalles de las amenazas.

Antes se habían mudado a bases militares Stephen Miller, asesor de política nacional; el secretario de Estado, Marco Rubio; la exsecretaria de Seguridad y actual funcionaria de la iniciativa Escudo de las Américas, Kristi Noem; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; el secretario del Ejército, Daniel Driscoll, y el secretario de Marina, John Phelan, quien perdió su vivienda el año pasado en un incendio.

El dato

Repiten precauciones

· Durante el primer mandato presidencial de Trump (2018-2022), el entonces secretario de estado Mike Pompeo también permaneció en una base militar, al igual que el secretario de Defensa, James Mattis.