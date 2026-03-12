En seis días, guerra costó 11.3 millones de dólares; audiencia

WASHINGTON.– Funcionarios de la Casa Blanca estimaron ante el Congreso que los primeros seis días de la guerra contra Irán le habían costado a Estados Unidos al menos 11 mil 300 millones de dólares.

Esa cifra, procedente de una sesión informativa a puerta cerrada para senadores celebrada el martes pasado, no incluía el costo total de la guerra.

Tras lo cual, funcionarios de la Cámara de Representantes que esperan que la Casa Blanca presente pronto una solicitud al Congreso para obtener fondos adicionales para la guerra.

Algunos legisladores estiman que la solicitud podría ser de 50 mil millones de dólares, mientras que otros señalan que esa estimación parece baja dadas las condiciones del conflicto.

A más de una semana del inicio de la operación que llevó a la muerte del líder iraní, Alí Jamenei, la Casa Blanca no ha proporcionado una evaluación pública del costo del conflicto ni una idea clara de su duración prevista.

El mandatario republicano anunció que la guerra podría durar cuatro o cinco semanas.

La campaña contra Irán comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos estadunidenses e israelíes y, hasta ahora, ha causado la muerte de unas dos mil personas, en su mayoría iraníes y libaneses.

Esto, debido a que el conflicto se extendió a Líbano y ha sumido en el caos a los mercados energéticos y el transporte a nivel mundial.