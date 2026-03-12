Miedo a la guerra alcanza frontera entre México y EU; funcionario de inteligencia

SAN DIEGO.– La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) advirtió ayer a los departamentos de policía de California que Irán podría tomar represalias por los ataques estadunidenses lanzando drones contra la costa oeste de la Unión Americana.

En el mismo sentido, la cadena ABC sugirió potenciales atentados iraníes con drones desde la costa del Pacífico a California y a través de la frontera desde México.

John Cohen, colaborador de ABC News y ex jefe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que le preocupa la posibilidad de que se produzcan guerras con drones tanto desde el Pacífico como desde México.

“Sabemos que Irán tiene una amplia presencia en México y Sudamérica, tiene relaciones, cuenta con drones y ahora tiene el incentivo para llevar a cabo ataques”, dijo Cohen.

La información parte de un presunta advertencia del FBI a los departamentos de policía del estado de California acerca de que Irán podría tomar represalias con drones en la costa del Pacífico.

El presunto aviso del FBI habría dicho que “recientemente obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026 Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California”.

Ninguno de los 482 departamentos de policía ni ninguna de las 52 oficinas de alguacil en California ha comentado sobe esa presunta advertencia del FBI.

Tampoco hay algún despliegue de seguridad fuera de lo normal.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, informó que trabaja activamente con autoridades locales, estatales y federales para proteger al estado.