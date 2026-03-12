Atacan tres buques en el paso de Ormuz; EU dice que ya ganó; diez días de guerra

WASHINGTON.– Tres buques fueron alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz, según agencias de seguridad marítima.

De los cuales, Irán afirmó que había atacado un buque con bandera liberiana de propiedad israelí y un portacontenedores tailandés en la zona.

El incidente en uno de los barcos provocó un incendio y obligó a su tripulación a realizar una evacuación de emergencia.

1,055 Mexicanos han sido evacuados de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Baréin, Líbano, Qatar.

El buque granelero Mayuree Naree, con bandera tailandesa, fue atacado y sufrió daños a unas 11 millas náuticas (unos 20 kilómetros) al norte de Omán, según informaron dos fuentes de seguridad marítima.

“Dos proyectiles de origen desconocido” impactaron este miércoles al buque granelero Mayuree Naree, de bandera tailandesa, mientras navegaba por el Estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán, informó en un comunicado la empresa Precious Shipping, el operador del barco.

Otro de los navíos afectados reportó tres marineros desaparecidos, informaron varias empresas de seguridad marítima.

“Tres miembros de la tripulación están desaparecidos y se cree que están atrapados en la sala de máquinas”, anotó Precious Shipping, antes de puntualizar que los 20 tripulantes restantes fueron evacuados sin anomalías y pisaron tierra en Omán.

“NADA POR ATACAR”

El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán y que el conflicto terminará “pronto”, en una entrevista telefónica con el sitio web de noticias Axios.

“En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá”, añadió Trump.

Ante periodistas en la Casa Blanca, el mandatario explicó además que “pronto, muy pronto” habrá “una gran seguridad” en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos ha localizado y atacado 28 buques minadores iraníes en la zona, aseguró.

El mando militar estadunidense para Oriente Medio (Centcom) advirtió a los iraníes que evitaran los puertos civiles que son utilizados para fines militares.

En el mismo sentido, ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declaró que la ofensiva emprendida por su país en conjunto con Estados Unidos el 28 de febrero continuaría “sin límite de tiempo”.

Esto, mientras se mantiene la incertidumbre en ciudadanos que son traslados fuera de la zona de guerra.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha facilitado la evacuación de mil 55 residentes y turistas mexicanos que se encontraban en países como Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Baréin, Líbano, así como Qatar y que solicitaron el apoyo de las embajadas y consulados para regresar a nuestro país.

“Hasta este momento, no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional. La embajada de México en Irán sigue abierta y trabajando desde Bakú, Azerbaiyán”, comentó la dependencia federal en su último reporte.

Sin seguridad

· El ejército estadunidense advirtió a los civiles que abandonen las instalaciones portuarias donde operan las fuerzas navales iraníes.

· Agregó que las fuerzas estadunidenses no podían garantizar su seguridad.

Con información de Enrique Sánchez