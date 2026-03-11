Guerra contra Irán le costó a EU 11 mil millones de dólares en solo seis días

Funcionarios del Gobierno de Donald Trump estimaron durante una sesión informativa del Congreso esta semana que los primeros seis días de la guerra contra Irán le habían costado a Estados Unidos al menos 11 mil 300 millones de dólares, informó el miércoles una fuente familiarizada con el asunto.

Esa cifra, procedente de una sesión informativa a puerta cerrada para senadores celebrada el martes, no incluía el costo total de la guerra, pero se facilitó a los legisladores, que habían reclamado más información sobre el conflicto.

Varias fuentes legislativas han dicho que esperan que la Casa Blanca presente pronto una solicitud al Congreso para obtener fondos adicionales para la guerra. Algunos funcionarios sostienen que la solicitud podría ser de 50 mil millones de dólares, mientras que otros señalan que esa estimación parece baja.

El Gobierno no ha proporcionado una evaluación pública del costo del conflicto ni una idea clara de su duración prevista. Trump dijo durante un viaje a Kentucky el miércoles que «ganamos» la guerra, pero que Estados Unidos seguirá peleando para terminar el trabajo.

La campaña contra Irán comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos estadunidenses e israelíes y, hasta ahora, ha causado la muerte de unas 2 mil personas, en su mayoría iraníes y libaneses, ya que el conflicto se ha extendido al Líbano y ha sumido en el caos a los mercados energéticos y el transporte a nivel mundial.

El Gobierno ha comunicado a los legisladores que durante los dos primeros días de ataques se utilizaron municiones por valor de 5 mil 600 millones de dólares.

Los miembros del Congreso han expresado su preocupación de que el conflicto agote las reservas militares de Estados Unidos en un momento en que la industria de defensa ya tenía dificultades para satisfacer la demanda.

Con información de Reuters.