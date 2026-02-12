Un socavón de grandes dimensiones se abrió de manera repentina este miércoles en la intersección de Qixin Road y Li’an Road, en Shanghai, sorprendiendo a transeúntes y trabajadores de la zona. El fenómeno ocurrió en un área intervenida para la construcción de una nueva línea de metro y dejó un enorme vacío en medio de la ciudad más poblada de China.

Las imágenes difundidas muestran a obreros huyendo para ponerse a salvo mientras una nube de polvo cubría el asfalto fracturado. Las autoridades locales confirmaron que no hubo muertos ni heridos por el incidente.

Tras la emergencia, el gobierno municipal acordonó un extenso perímetro alrededor del socavón y restringió el acceso para garantizar la seguridad de vecinos y trabajadores. Medios locales señalaron que la causa podría estar relacionada con una fuga en las obras del metro que se ejecutan en las inmediaciones.

Riesgos habituales en Shanghai

La ciudad enfrenta riesgos frecuentes de hundimientos provocados por factores geológicos y humanos. Entre ellos se encuentran la extracción excesiva de aguas subterráneas, la presencia de capas de arena poco profundas, suelos aluviales blandos y vacíos artificiales dejados por excavaciones urbanas.

Shanghai ya ha registrado incidentes similares. En enero de 2024, una calle en el distrito de Minhang colapsó cerca de 10 metros debido a la rotura de una tubería de aguas residuales. En ese caso tampoco se reportaron lesionados.

Un socavón de grandes dimensiones se abrió en la intersección de Qixin Road y Li’an Road, en Shanghai, generando momentos de pánico entre transeúntes. Especial

Entre 2017 y 2023, el 72% de los socavones en China estuvieron asociados a la actividad humana, principalmente a errores de construcción y al envejecimiento de la infraestructura. A ello se suma la particularidad geológica del país, pues grandes extensiones reposan sobre terreno kárstico, compuesto por rocas solubles como la caliza y la dolomita. Estas formaciones se erosionan con el agua subterránea, generando cavidades que pueden colapsar de manera abrupta.

Las lluvias intensas amplifican el riesgo al penetrar las grietas de la roca y ensancharlas rápidamente. Este fenómeno es común en provincias del sur como Guangxi, Guizhou y partes de Sichuan, donde dominan paisajes de relieve kárstico. Cuando el techo de una gruta subterránea no soporta el terreno, la capa superior se desploma, tragándose en segundos calles, viviendas o terrenos agrícolas.

Desarrollo urbano y vulnerabilidad

El acelerado crecimiento urbano de China agrava el problema. Las obras de infraestructura, la captación de aguas subterráneas y la perforación desregulada desestabilizan el subsuelo, aumentando la probabilidad de colapsos en áreas densamente habitadas.

En 2020, un enorme socavón en Sichuan se tragó 21 automóviles cuando la superficie vial cedió de forma repentina. Según medios estatales, aproximadamente 500 metros cuadrados de la carretera colapsaron.