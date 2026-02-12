Barbero arriesga su vida; se arroja a auto en movimiento y rescata a dos niños en Brasil | VIDEO

Un hecho extraordinario ocurrió en la Avenida Campos Gerais, barrio Parque Xangri-Lá de Contagem, Gran Belo Horizonte, Brasil. El barbero Ramón Miranda fue captado por una cámara de seguridad mientras se lanzaba dentro de un automóvil en movimiento para salvar a dos niños que se encontraban en su interior, evitando así un accidente que pudo terminar en tragedia.

El video, difundido por medios locales como Globo News y compartido ampliamente en redes sociales, muestra cómo un vehículo gris comienza a rodar en reversa por una pendiente luego de que su conductora, madre de los menores, descendiera por unos instantes. Dentro del coche viajaban dos niños, uno de ellos un bebé de apenas ocho meses.

Los segundos que lo convirtieron en héroe

Al percatarse de la situación, Miranda corrió a toda velocidad hasta alcanzar la puerta del conductor. En un acto de valentía, se lanzó por la ventana y buscó el freno de mano para detener la marcha del vehículo.

El barbero relató que fue un impulso inmediato: “Creo que fue un impulso; no pensé mucho en ese momento. Vi el coche bajarse con los niños dentro, salí corriendo y dije: ‘Tengo que ayudar a estos niños’. Dios me ayudó y logré ayudarlos”, declaró en entrevista con medios locales.

Gracias a su rápida reacción, el automóvil giró hacia la derecha y se detuvo, evitando que se saliera del camino y provocara un accidente mayor.

Imágenes del rescate se vuelven virales en redes

El video muestra cómo el coche gana velocidad mientras las puertas abiertas golpean contra postes y la acera. La tensión del momento se refleja en la huida de los obreros que se encontraban cerca, quienes buscaban ponerse a salvo de un posible impacto.

A pesar de lo dramático de la escena, Miranda confirmó que nadie resultó herido. La situación se originó porque uno de los niños tocó la palanca de cambios, lo que provocó que el vehículo comenzara a desplazarse en reversa.

El video del rescate se viralizó rápidamente en plataformas como X (antes Twitter), donde miles de usuarios calificaron a Miranda como un héroe y destacaron su valentía al arriesgarse para salvar a los menores.