Dos buques de México llegan a Cuba con ayuda humanitaria

Este jueves, dos buques de la Armada de México, el Papaloapan y el Isla Holbox, atracaron en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a Cuba. El envío ocurre en un contexto de crisis económica en la isla, agravada por las presiones de Washington y las restricciones comerciales que dificultan el acceso a insumos básicos.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió la decisión de enviar ayuda a Cuba como un acto de solidaridad y soberanía nacional.

“México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas”, afirmó la mandataria, subrayando que el apoyo responde a razones humanitarias y que continuará pese a las críticas.

En otra intervención, Sheinbaum puntualizó que el envío de petróleo y ayuda no representa un impacto significativo para la producción mexicana, pero sí es vital para Cuba:

Aunque haya críticas, vamos a ser solidarios. El envío de petróleo no representa ni la producción de un día en México, pero significa mucho para Cuba en medio de su crisis energética”

Reacción de Miguel Díaz-Canel

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente el gesto del gobierno mexicano y destacó la importancia de la cooperación bilateral:

México nos tiende su mano en momentos difíciles y reafirma la hermandad histórica entre nuestros pueblos. Esta ayuda humanitaria es un símbolo de solidaridad frente al bloqueo y las presiones externas”

Relación histórica México–Cuba

El envío de ayuda humanitaria se inscribe en una larga tradición de vínculos entre México y Cuba. Desde mediados del siglo XX, ambos países han mantenido una relación marcada por la cooperación política y cultural. México fue uno de los pocos países latinoamericanos que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba tras la Revolución de 1959, lo que consolidó una cercanía histórica.

En décadas recientes, la relación se ha expresado en intercambios académicos, culturales y en apoyo mutuo frente a crisis internacionales.

El arribo de los buques ocurre mientras México negocia con Estados Unidos la posibilidad de enviar petróleo a Cuba sin ser sancionado. Washington ha advertido que impondrá aranceles a los países que suministren hidrocarburos a la isla, lo que coloca a México en una posición diplomática delicada.

