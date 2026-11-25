La exconductora Inés Gómez Mont abandonó Estados Unidos al salir voluntariamente del país, confirmó el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Gómez-Mont Arena aceptó la salida voluntaria y el 23 de noviembre de 2026, fue removida del país”, informó el DHS.

La defensa de Gómez Mont, quien tiene nacionalidad española, tramitó un pasaporte español que presentó con el recurso de habeas corpus a una corte federal de migración en Florida para que la exconductora saliera del Centro de Transición de Broward en Florida acusada de violar leyes federales de migración y saliera voluntariamente del país el 23 de noviembre.

La ex conductora era buscada por la justicia mexicana desde 2021. Especial.

Se desconoce si se dirigió a España

Sin embargo, este miércoles se desconocía si al salir voluntariamente de Estados Unidos, Gómez Mont se dirigió a España.

La información oficial significa que la administración Trump permitió a Gómez Mont marcharse del país sin responder a una solicitud de detención con fines de extradición que presentó el gobierno de México hace 14 meses, en septiembre del 2025.

La administración Trump no ha explicado por qué esa solicitud del gobierno de México quedó sin activarse el 30 de octubre, cuando Gómez Mont fue detenida por su condición migratoria y nuevamente el 23 de noviembre al dejarla abandonar el país.