Inés Gómez Mont salió de la prisión migratoria en la que estaba en custodia de agentes del ICE desde hace tres semanas por irregularidades en su estatus migratorio en Estados Unidos tras haber pagado una fianza que le permitió recuperar su libertad.

La exconductora, quien cuenta con tres órdenes de aprehensión en México, pagó una garantía -cuyo monto no se ha revelado-, con lo que evitó de momento ser deportada y enfrentar a la justicia mexicana por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El nombre de Inés Gómez Mont dejó de aparecer este martes en el registro público de personas detenidas por el ICE, luego de la audiencia de finanza que tenía programada el pasado 12 de noviembre.

Desde que fue detenida el pasado 30 de octubre en Miami y trasladada al Centro de Detección de Broward, la defensa de la exconductora buscó recursos legales para evitar que fuera enviada fuera de Estados Unidos. Entre ellos, solicitó un recurso de habeas corpus, el cual fue rechazado por el juez, al considerar que carecía de facultades para limitar los traslados entre centros migratorios.

En esta ruta legal por evitar la deportación, Gómez Mont tramitó el 4 de noviembre un recurso para recuperar su libertad a cambio de una fianza y 12 días después de la audiencia su nombre dejó de aparecer en los registros públicos de las autoridades migratorias.

Hasta ahora no se han dado a conocer las condiciones que fijó el juez a la exconductora para que dejara el centro migratorio en el que permanecía en custodia temporal a cambio del pago de una garantía.

Inés Gómez Mont, con 3 órdenes de aprehensión en México

Inés Gómez Mont se encuentra prófuga de las autoridades mexicanas desde hace cinco años, cuando se mudó del país tras las acusaciones en su contra y en contra de su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.

Desde el 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez tres órdenes de aprehensión contra Gómez Mont, a quienes autoridades mexicanas señalan de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la exconductora está vinculada con el desvío de más de 2 mil 450 millones pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasma.

De acuerdo con las investigaciones, Gómez Mont ingresó en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, producto del esquema de desvío y triangulación de recursos públicos de dicho órgano.

Además, la FGR también la señala de haber declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales de 2014 a 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

Tras haber huido del país ante las acusaciones que enfrenta y luego de girarse las órdenes de aprehensión en su contra, la FGR solicitó en 2025 su detención provisional con fines de extradición.

Ante su reciente arresto en Estados Unidos, la FGR realizaba gestiones y los trámites correspondientes para que las autoridades de ese país la enviaran a México.