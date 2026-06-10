India confirma tres tripulantes desaparecidos tras disparos de EU contra un petrolero frente a Omán

Tres tripulantes originarios de la India se encuentran desaparecidos tras un ataque realizado por el ejército estadounidense contra un petrolero frente a las costas de Omán, según Washington, intentaban romper el bloqueo que han impuesto a Irán.

"De los 24 tripulantes indios a bordo, hasta el momento se ha rescatado a 21 y, según los informes, tres siguen desaparecidos", declaró en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de India.

Los ataques contra el transporte marítimo en la región son profundamente preocupantes y son consecuencia directa del conflicto en curso en la zona. Reiteramos nuestro llamamiento a una desescalada inmediata", agregó.

El ejército estadounidense confirmó que uno de sus aviones de combate había disparado contra el petrolero en el golfo de Omán, inutilizando el buque cuando intentaba transportar petróleo desde Irán.

El comando estadounidense para Medio Oriente (Centcom) indicó en X que sus fuerzas dispararon "municiones de precisión" contra "la sala de máquinas" del buque "después de que la tripulación desobedeciera reiteradamente las instrucciones de las fuerzas estadounidenses".

Identificó la embarcación como el M/T Settebello, con pabellón de Palaos.

India convocó al encargado de negocios estadounidense en Nueva Delhi para presentar una "protesta firme" por el ataque.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, Irán ha bloqueado casi completamente el estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental para el suministro mundial de hidrocarburos.

Por su parte, Estados Unidos también impuso su propio bloqueo a los puertos iraníes.

Con información de AFP.