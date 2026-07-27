Expresidente Juan Orlando Hernández regresa a Honduras tras ser indultado en EU por narco

COMAYAGUA.— El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández regresó a su país y agradeció al mandatario estadunidense, Donald Trump, que lo indultó de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico al considerarlo víctima de una supuesta “cacería de brujas”.

“El presidente más informado del mundo dijo: ‘mi equipo y yo lo revisamos detalladamente y aquí se ha cometido una tremenda injusticia, es una cacería de brujas’”, señaló Hernández ante cientos de seguidores en Comayagua, a unos 60 km de Tegucigalpa.

Hernández, que llegó en avión privado desde Estados Unidos y que goza de protección oficial como exmandatario (2014-2022), debe enfrentar a la justicia hondureña acusado del desvío de dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su primera campaña presidencial.

“Lo menos que voy a hacer es agachar la cabeza”, advirtió, al anunciar que buscará recuperar 131 bienes que le confiscaron cuando fue extraditado.

Desde una tarima con pantalla gigante, Hernández, abogado de 57 años, también abrió la posibilidad de regresar a la política si ve que “nuevamente un radicalismo” puede llegar al poder, en referencia al anterior gobierno de izquierda.

Un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de cárcel en junio de 2024, dos años después de su extradición, por ayudar a introducir cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, junto con capos como el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.

“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, habría dicho Hernández en su juicio en Estados Unidos, según un testigo que colaboró con la fiscalía estadunidense, que lo acusó de convertir a Honduras en un “narco-Estado”.

Hernández recibió el perdón previo a las elecciones presidenciales de noviembre pasado, ganadas con escaso margen por su copartidario conservador Nasry Asfura, tras amenazas de Trump de cortar la ayuda a Honduras si no era elegido.

La sentencia judicial fue anulada en abril tras el indulto de Trump, que asegura que Hernández fue víctima de su antecesor demócrata, Joe Biden (2021-2025).

JOH, las iniciales con las que se le conoce, volvió luego de que un juez hondureño le suspendiera una orden de arresto por el supuesto desvío de recursos, un caso por el que deberá comparecer el 3 de agosto.

Su regreso también ocurre cuatro meses después de que la mayoría derechista en el Congreso destituyera al fiscal general, Johel Zelaya, cercano a la izquierda.

“Debería venir a pagar por sus crímenes”, expresó en un video la excandidata presidencial izquierdista Rixi Moncada. “Indulto no es lo mismo que inocencia”, escribió en X la diputada liberal Alia Kafati.

Hace tres meses, Diario Red, difundió audios que supuestamente revelan que Hernández fue indultado en un plan de Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina para convertirlo en operador contra la izquierda regional.

JOH tildó de falsas esas grabaciones, mientras que Asfura, quien presuntamente le ofreció dinero, guardó silencio.