Trump lanza nueva amenaza a Irán: pagarán el precio por retrasar negociación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán deberá enfrentar las consecuencias de haber retrasado una negociación que, según afirmó, habría resultado beneficiosa para la república islámica, en medio de una nueva escalada militar que amenaza con descarrilar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a más de tres meses de guerra en Oriente Medio.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense lanzó una de sus declaraciones más duras de los últimos días del conflicto que protagonizan entre Washington y Teherán desde el pasado 28 de febrero, al sostener que el liderazgo iraní desperdició la oportunidad de alcanzar un acuerdo favorable antes de que la situación se deteriorara aún más.

Las Fuerzas Armadas de Irán son un desastre total y absoluto. Gran parte de ellas, como su Marina y su Fuerza Aérea, ni siquiera existen ya: han sido completamente derrotadas. Irán habla mucho, pero no actúa. ¡El bravucón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos; ahora tendrán que pagar las consecuencias”, escribió Trump.

Las declaraciones llegan en un momento particularmente delicado para la región. Horas antes, fuerzas iraníes lanzaron misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania y Bahréin, en respuesta a una serie de bombardeos efectuados por Washington contra objetivos estratégicos iraníes cerca del estrecho de Ormuz.

La nueva ronda de hostilidades se produjo después de que Irán derribara un helicóptero Apache estadounidense en una de las zonas marítimas más sensibles del planeta. Aunque los dos tripulantes sobrevivieron y fueron rescatados cerca de la costa de Omán, el incidente provocó una contundente respuesta militar estadounidense.

Los comentarios de Trump contrastan con el tono optimista que había mostrado apenas unas horas antes. El mandatario afirmó recientemente que las conversaciones para poner fin al conflicto se encontraban en su “fase final” y que un acuerdo podría concretarse en cuestión de “dos o tres días”.

Sin embargo, la reanudación de los enfrentamientos parece haber complicado seriamente cualquier avance diplomático. Desde Teherán, el gobierno iraní acusó a Washington de enviar mensajes contradictorios y de socavar los esfuerzos de negociación mediante acciones militares.

Sin embargo, la reanudación de los enfrentamientos parece haber complicado seriamente cualquier avance diplomático. Desde Teherán, el gobierno iraní acusó a Washington de enviar mensajes contradictorios y de socavar los esfuerzos de negociación mediante acciones militares.

Foto: Generada con IA.

Irán dice que EU ha dañado los esfuerzos diplomáticos con sus ataques

La cancillería iraní afirmó este miércoles que Estados Unidos ha dañado los esfuerzos diplomáticos internacionales para negociar una salida al conflicto, con sus recientes ataques a unas instalaciones del sur del país.

Lamentablemente, Estados Unidos está dañando este proceso diplomático con los mensajes contradictorios que está enviando, con sus reiterados giros de posición y de demandas y, lo peor de todo, con sus repetidas violaciones del alto el fuego" en vigor desde el 8 de abril, dijo en un video publicado por medios locales el portavoz del ministerio de Exteriores, Esmail Baqai.

"Cualquier proceso diplomático se ve dañado por el uso de la fuerza y el recurso a acciones ilegales sobre el terreno", enfatizó.

La comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de la situación. Rusia y China hicieron llamados urgentes a la desescalada y exhortaron a las partes a evitar nuevas acciones que puedan ampliar el conflicto.

La guerra también continúa generando importantes repercusiones económicas. El estrecho de Ormuz permanece prácticamente bloqueado desde el inicio de las hostilidades, afectando el flujo de petróleo y gas natural licuado hacia los mercados internacionales.

De acuerdo con estimaciones de empresas energéticas globales, la interrupción del tránsito marítimo en la zona ha provocado una de las mayores perturbaciones registradas en décadas para el sistema energético mundial.

*mcam