Incendian 4 ambulancias de comunidad judía en Londres en presunto ataque antisemita

Incendian 4 ambulancias judías en Londres en presunto delito antisemita

La policía de Londres investiga un posible ataque "antisemita" en la capital británica tras el incendio de este lunes en la madrugada de cuatro ambulancias gestionadas por una asociación judía.

El primer ministro Keir Starmer denunció un ataque "profundamente impactante y antisemita".

Mis pensamientos están con la comunidad judía que esta mañana se entera de esta terrible noticia. El antisemitismo no tiene lugar en nuestra sociedad", reaccionó Starmer en la red social X.

Las cuatro ambulancias de la asociación Jewish Community Ambulance, un servicio médico de emergencia de la comunidad judía conocido como Hatzalah, fueron incendiadas en el barrio de Golders Green, al norte de la capital británica.

En el incendio no hubo heridos y el fuego fue extinguido, precisó la policía, aunque algunas viviendas cercanas fueron evacuadas por precaución.

Foto: Reuters.

En un comunicado, la policía indicó haber sido alertada por los bomberos hacia la 01h45 de la madrugada debido a un incendio en ese barrio.

El ataque está siendo investigado como un delito de odio antisemita", señaló la Policía Metropolitana en un comunicado.

"Estamos examinando imágenes de videovigilancia y tenemos conocimiento de videos que circulan en línea. En esta fase preliminar, creemos que estamos buscando a tres sospechosos", precisó la responsable de la investigación, Sarah Jackson, citada en el comunicado.

Los bomberos de Londres indicaron haber movilizado seis vehículos y unas cuarenta personas en el lugar, logrando extinguir el incendio hacia las 03:00 de la madrugada.

Imágenes difundidas por los medios británicos muestran tres vehículos calcinados en un aparcamiento y un cuarto dañado.

Wes Streeting, calificó el ataque de "repugnante"

Shomrim North West London, una organización benéfica judía y grupo voluntario de prevención que opera en el noroeste de Londres, condenó el incendio, calificándolo de "acto dirigido y profundamente preocupante que afecta a un servicio de emergencia vital al servicio de la comunidad judía local".

El secretario de Salud, Wes Streeting, calificó el ataque de "repugnante" en una publicación en la red social X, y añadió que "debemos permanecer unidos contra el odio antisemita".

Los ataques contra objetivos judíos han aumentado en todo el mundo desde los ataques de Hamás en Israel en octubre de 2023, que desencadenaron la guerra de Gaza.

Mark Gardner, director ejecutivo del Community Security Trust, que asesora en materia de seguridad a los aproximadamente 290.000 judíos que se calcula que hay en Reino Unido, afirmó que existía un "paralelismo evidente con ataques incendiarios antisemitas similares ocurridos recientemente en Lieja, Róterdam y Ámsterdam".

Aumento de actos antisemitas en el Reino Unido

En los últimos años, Reino Unido ha registrado un aumento de los actos antisemitas, según datos de varias asociaciones y del gobierno.

Según el Community Security Trust, hubo 3.700 actos antisemitas en Reino Unido en 2025, un aumento del 4% en un año y el segundo total anual más alto jamás registrado por esta organización encargada de proteger los lugares de la comunidad judía

*mcam