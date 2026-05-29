Jefe militar de EU se reúne con altos mandos cubanos en Guantánamo

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos sostuvo este viernes una inusual reunión con altos mandos militares cubanos en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo, en un momento marcado por el aumento de las tensiones políticas entre Washington y La Habana.

De acuerdo con información revelada por Reuters, el general estadunidense Francis Donovan, máxima autoridad militar de Estados Unidos para América Latina, sostuvo conversaciones sobre temas de seguridad operativa con una delegación cubana encabezada por el general Roberto Legra Sotolongo, primer viceministro del jefe del Estado Mayor General.

La reunión representa uno de los contactos militares de más alto nivel entre ambos países en años recientes y ocurre en un contexto de creciente presión diplomática y económica por parte de la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno cubano.

Discutieron brevemente asuntos de seguridad operativa”, señaló un funcionario estadounidense citado por Reuters bajo condición de anonimato.

El encuentro también se produce semanas después de la visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, considerada igualmente inusual dentro de la relación bilateral.

Nuevas reuniones y contactos entre EU y Cuba

La administración Trump ha endurecido su postura hacia la isla desde el inicio de su segundo mandato. En meses recientes, Washington impulsó nuevas sanciones económicas y medidas contra funcionarios cubanos, además de incrementar el discurso político sobre un eventual cambio de régimen en la isla.

El pasado 20 de mayo, autoridades estadounidenses acusaron formalmente al expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un caso que volvió a tensar la relación entre ambos gobiernos.

En paralelo, también trascendió esta semana un encuentro entre el empresario y aspirante republicano al Congreso, Vic Mellor, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

Me reuní con Raúl y su visión de abrir Cuba a los negocios coincide con la mía”, declaró Mellor a AFP.

El empresario aseguró que sostuvo conversaciones durante varias horas con Rodríguez Castro para explorar posibles oportunidades comerciales en la isla, pese a las actuales sanciones estadounidenses.

“Es tiempo de cambio. Estamos viviendo tiempos históricos”, afirmó.

Rodríguez Castro, coronel del Ministerio del Interior y jefe de seguridad de Raúl Castro, ha sido señalado en medios estadounidenses como una figura con influencia en contactos informales entre Cuba y Estados Unidos.

Mellor también sostuvo que Cuba “está al borde de una nueva revolución” y destacó el potencial económico de sectores como el turismo, la minería y los servicios.

Con las sanciones vigentes no podemos avanzar, pero en cuanto caigan muchas empresas querrán venir a Cuba”, comentó.

Las recientes reuniones y contactos ocurren mientras la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años, con nuevas restricciones económicas, acusaciones judiciales y una creciente incertidumbre sobre el futuro político de la isla.

Con información de AFP y Reuters.