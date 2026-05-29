Alerta sanitaria por FAMOSA sopa instantánea con posible contaminación

Una popular marca de fideos instantáneos encendió las alertas sanitarias en Estados Unidos luego de que autoridades detectaran un posible riesgo de contaminación relacionado con alergias alimentarias. La advertencia fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que pidió a consumidores revisar cuidadosamente algunos productos distribuidos en supermercados y plataformas en línea.

La empresa Fly By Jing anunció el retiro voluntario de varios lotes de sus famosos Creamy Sesame Noodles tras identificar una posible contaminación cruzada con cacahuate durante el proceso de fabricación. Aunque el ingrediente no aparece declarado en la etiqueta, pequeñas cantidades podrían haberse filtrado accidentalmente en ciertos paquetes.

El problema estaría relacionado con un fabricante externo que utilizó equipos donde también se procesaban productos con cacahuate. Debido a ello, las autoridades sanitarias advirtieron que personas con alergia a este ingrediente podrían enfrentar reacciones graves o incluso potencialmente mortales.

Los fideos instantáneos retirados que preocupan a consumidores en EU

El retiro aplica específicamente para los Fly By Jing Creamy Sesame Noodles en presentación individual y en paquetes de cuatro unidades.

La FDA detalló que los productos afectados pueden identificarse mediante los códigos UPC impresos en el empaque. La presentación individual corresponde al código 8-50052-23988-6, mientras que el paquete de cuatro piezas tiene el UPC 8-50052-23991-6.

Las fechas de consumo preferente involucradas en la alerta sanitaria son 15 de octubre de 2026, 6 de diciembre de 2026 y 23 de marzo de 2027.

La empresa pidió a consumidores revisar cuidadosamente los empaques adquiridos entre febrero y mayo de 2026, periodo en el que los productos fueron distribuidos en distintos puntos de Estados Unidos.

Entre los establecimientos donde se comercializaron aparecen tiendas reconocidas como Whole Foods y Thrive Market, además de ventas realizadas directamente desde el sitio oficial de Fly By Jing.

Tras detectar el posible riesgo, la compañía suspendió inmediatamente la distribución, notificó a tiendas y clientes y retuvo el inventario restante para evitar nuevos casos de exposición.

Fly By Jing también informó que reforzó sus controles relacionados con el manejo de alérgenos dentro de las instalaciones del fabricante externo para prevenir futuros incidentes similares.

El peligro oculto de la contaminación cruzada con cacahuate

Las autoridades sanitarias recordaron que incluso cantidades mínimas de cacahuate pueden provocar reacciones severas en personas alérgicas.

Entre los síntomas más comunes aparecen urticaria, inflamación, mareos, vómito y dificultad para respirar. Sin embargo, en casos graves puede desarrollarse anafilaxia, una reacción extrema que puede poner en riesgo la vida si no se atiende rápidamente.

La FDA insistió en que personas con alergia al cacahuate no deben consumir los productos incluidos en el retiro ni intentar “probarlos” para verificar si están contaminados.

Especialistas explican que la contaminación cruzada ocurre cuando un alimento entra accidentalmente en contacto con residuos de otro ingrediente durante el proceso de producción, almacenamiento o empaque.

En productos industrializados, este tipo de errores puede resultar especialmente peligroso debido a la distribución masiva y a que muchos consumidores confían completamente en la información declarada en las etiquetas.

Las autoridades recomendaron devolver los paquetes afectados al lugar donde fueron comprados para solicitar un reembolso y evitar regalarlos, venderlos o donarlos.

Hasta ahora, ningún otro sabor de fideos ni otros productos de Fly By Jing forman parte de la alerta sanitaria.