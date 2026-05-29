Apoya Cruz Roja a combatir brote de Ébola en el Congo

La Cruz Roja Internacional, en colaboración con autoridades de la República Democrática del Congo, atiende el brote de ébola que se declaró el pasado 15 de mayo y que ha afectado severamente el sistema de salud de aquel país.

Ante la falta de personal y problemas de abastecimiento, voluntarios de la Cruz Roja de la República Democrática del Congo ( CRRDC, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFCR, por sus siglas en inglés), además del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), contribuyen a la respuesta a esta crisis y trabajan de manera conjunta con las autoridades sanitarias de aquel país en el combate de este brote.

Los voluntarios están capacitados y han sido desplegados para realizar entierros seguros y dignos, así como para interactuar con las comunidades, sobre todo en la provincia de Ituri y en la zona de Bunia, una de las siete localidades afectadas por la epidemia de ébola. Asimismo, realizan sesiones de sensibilización.

La Cruz Roja trabaja junto con autoridades sanitarias para fortalecer la respuesta a la epidemia. REUTERS

Personal de la Cruz Roja de aquel país también realizó el entierro de dos personas fallecidas que presuntamente habían contraído esta enfermedad. Cabe señalar que los voluntarios han sido equipados con equipos de protección personal y desinfectante, y realizan todas las medidas necesarias para preservar la dignidad de los fallecidos, así como para proteger a sus familias y reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad al resto de la comunidad.

De acuerdo con Raphael Olangi, jefe del equipo de Entierros Dignos y Seguros de la Cruz Roja de la República Democrática del Congo, lo primero que se realiza es tomar una muestra del fallecido mediante un hisopo bucal. Después se estabiliza el cuerpo y se coloca en una bolsa para cadáveres para ingresarlo al ataúd y transportarlo al lugar del entierro.

Prevención y sensibilización

En zonas como Kigonze, cerca de la provincia de Bunia, equipos de voluntarios también realizan sesiones de sensibilización sobre la transmisión del virus del Ébola. Además, enseñan a la población medidas preventivas y la importancia de notificar los casos sospechosos. Lo anterior, con el objetivo de fomentar el apoyo de la comunidad a las medidas de prevención y fortalecer la respuesta ante la epidemia.

Para evitar desinformación durante esta epidemia de ébola, se han incrementado los esfuerzos de los voluntarios para contactarse con las comunidades locales y realizar sesiones de sensibilización y entierros dignos. Cabe señalar que los equipos de la Cruz Roja del Congo realizan actividades de prevención y control de infecciones con apoyo psicosocial.