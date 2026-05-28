Cohete de Blue Origin explota en plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó durante una prueba en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, en un nuevo revés para la compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos dentro de la competencia espacial comercial frente a SpaceX.

La explosión ocurrió la noche del jueves mientras el vehículo realizaba una prueba de encendido estático, conocida como “hot fire test”, una maniobra previa a futuros lanzamientos orbitales.

Videos difundidos en redes sociales muestran humo saliendo desde la parte inferior del cohete antes de que la estructura quedara envuelta por una enorme bola de fuego.

Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy”, informó Blue Origin en un breve comunicado publicado en X.

“Todo el personal ha sido localizado”, añadió la empresa.

Hasta el momento no se reportan personas heridas, aunque autoridades y especialistas ya trabajan en una investigación para determinar qué provocó la falla del cohete.

Así ocurrió la explosión del cohete New Glenn en Florida

El incidente se registró en el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, una de las principales bases espaciales de Estados Unidos.

El New Glenn se encontraba en pruebas como parte de la preparación para futuras misiones comerciales y despliegues satelitales.

El congresista republicano Mike Haridopolos, representante del distrito donde se ubica Cabo Cañaveral, confirmó que mantuvo comunicación con autoridades espaciales tras el incidente.

Estoy agradecido de que no se hayan reportado heridos y agradecido por los servicios de emergencia, ingenieros y equipos de lanzamiento que actuaron con rapidez”, escribió en X.

La NASA también reaccionó públicamente después de la explosión.

La NASA está al tanto de la anomalía ocurrida esta noche en el Complejo de Lanzamiento 36, que involucró al cohete New Glenn de Blue Origin”, publicó el administrador de la agencia espacial, Jared Isaacman.

Habitantes de zonas cercanas a Cabo Cañaveral compartieron en redes cómo se observó la columna de humo de la explosión. Especial

“Los vuelos espaciales son implacables, y desarrollar nuevas capacidades de lanzamiento de cargas pesadas es extraordinariamente difícil”, añadió.

Isaacman confirmó que la NASA colaborará con Blue Origin para apoyar la investigación y analizar posibles impactos en programas espaciales relacionados con Artemis y futuras misiones lunares.

El nuevo problema para Blue Origin en su competencia con SpaceX

La explosión representa otro desafío para Blue Origin, empresa que desde hace casi una década desarrolla el cohete New Glenn para competir en el mercado de lanzamientos pesados dominado actualmente por SpaceX.

El New Glenn está diseñado para transportar grandes cargas comerciales, gubernamentales y satelitales hacia órbita terrestre.

Entre las futuras misiones contempladas se encuentran despliegues de satélites vinculados al proyecto de internet espacial de Amazon, iniciativa impulsada también por Jeff Bezos para competir directamente con Starlink.

El incidente ocurre apenas semanas después de otro problema relacionado con el mismo cohete.

En mayo, una misión comercial del New Glenn presentó fallas después de que uno de sus motores no funcionara correctamente, provocando que un satélite terminara en una órbita distinta a la planeada.

Blue Origin informó que "todo el personal ha sido localizado" luego del incidente.

Ese incidente derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Especialistas señalan que las pruebas de encendido estático son una de las fases más delicadas en el desarrollo de vehículos espaciales, ya que permiten verificar motores, combustible y sistemas antes de un lanzamiento real.

Blue Origin no ha informado todavía cuánto daño sufrió la plataforma ni si el accidente afectará el calendario de futuras misiones.

Con información de AFP y Reuters.