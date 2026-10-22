Influencer mexicano reclama 50 mdd al gobierno de Trump tras ser baleado por ICE

El influencer mexicano Carlitos Ricardo Parias, conocido en redes sociales como “Richard LA”, presentó una reclamación por 50 millones de dólares contra el gobierno de Estados Unidos, luego de que agentes federales le dispararan durante su detención en el sur de Los Ángeles, en octubre de 2025.

De acuerdo con sus abogados, citados por ABC, Parias recibió un disparo en el codo durante el operativo. La bala rebotó y también impactó en la mano de un agente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia estadounidense acusó al mexicano de embestir vehículos policiales durante un arresto migratorio y de agredir a un agente federal. Sin embargo, un juez desestimó el caso al determinar que se habían vulnerado sus derechos constitucionales, debido a que se le negó el acceso a sus abogados.

El gobierno de Donald Trump apeló la decisión judicial para intentar revertir la desestimación de los cargos.

Richard LA prepara una demanda contra Estados Unidos

La reclamación, presentada el martes pasado, representa el primer paso para que Parias interponga una demanda formal contra el gobierno estadounidense por los hechos ocurridos durante su detención.

El influencer, de 45 años, era conocido en TikTok por publicar reportes diarios sobre acontecimientos en el sur y centro de Los Ángeles, una zona con una importante población latina.

Sus transmisiones incluían información sobre operativos migratorios, incidentes de seguridad y problemas que afectaban a los habitantes de la comunidad. Sus abogados sostienen que se convirtió en objetivo de las autoridades migratorias debido a sus reportes sobre las redadas realizadas en Los Ángeles, operativos que posteriormente se extendieron a otras partes del país.

Parias continúa detenido, situación que sus abogados califican de ilegal, al señalar que los cargos penales presentados en su contra fueron desestimados por el juez federal.