ICE atropelló a mexicano al perseguir a otro hombre; sospechoso habría muerto en 2017

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que atropelló a un mexicano al tratar de arrestar a otra persona que murió hace casi una década, precisamente a manos de agentes de migración en la frontera.

Un conductor del ICE que perseguía en Houston a dos migrantes que huían a pie hace poco más de una semana, el 10 de octubre, giró su vehículo para atropellar a uno de los que corrían, de acuerdo con videos de seguridad.

El ICE culpa al migrante atropellado, el mexicano Miguel Parra Hernández, de 48 años, de haberse atravesado al vehículo que fracturó una cadera, una rodilla y un tobillo.

El ICE informó en un comunicado que sus oficiales siguieron a Parra Hernández porque vieron que un sospechoso identificado como José Mendoza Cervantes, ingresó al vehículo de Parra Hernández.

Conjuntamente con el comunicado el ICE publicó la foto de quien dice que es el migrante con antecedentes que buscaba al atropellar a Parra.

Pero ahora una familia llamó a una conferencia de prensa para revelar que el hombre de la fotografía no es ningún José Mendoza Cervantes, sino su familiar a quien agentes fronterizos mataron en el 2017 al intentar cruzar la frontera. Se llamaba José Héctor Jiménez.

Es la segunda irregularidad que se presenta en menos de una semana en relación al mismo caso. Hace tres días una organización de defensa de migrantes denunció que el ICE trataba de deportar o incomunicar en un centro de detenciones a Parra Hernández, quien permanece hospitalizado.

La fiscalía del condado de Harris inició su propia investigación sobre el asunto porque ocurrió en su jurisdicción y solicitó información al ICE.